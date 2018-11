Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs a évoqué à quelques reprises la possibilité de lever le moratoire imposé en 2014 par le gouvernement libéral de Brian Gallant.

La fracturation hydraulique est une technique qui consiste à fendre le roc, notamment le schiste, à l’aide d’eau, de produits chimiques et de sable pour permettre au gaz naturel de s’échapper.

Le gaz naturel de schiste ne représente pour l’instant qu’un potentiel , affirme Gilles Volpé, directeur général d’Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick. La quantité et la qualité de cette ressource dans la province sont toujours inconnues, dit-il. On ne sait pas non plus si elle peut être exploitée à un coût abordable et concurrentiel.

Il y a beaucoup de choses encore à pouvoir découvrir , souligne Gilles Volpé.

Est-ce que c’est une ressource naturelle qu’on devrait étudier? Moi, je crois que oui. Gilles Volpé, directeur général d’Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick

Si le gaz naturel se trouvant dans les couches de schiste se révèle exploitable, y aurait-il un marché pour cette ressource? Gilles Volpé affirme que la Nouvelle-Angleterre a toujours grand besoin de gaz naturel, notamment pour produire de l’électricité.

« Il y a tellement de demande, je crois qu’il y aura un marché », dit-il.

Qu’en est-il du marché au Nouveau-Brunswick?

Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick exerce ses activités dans la province depuis près de 20 ans. Dans ces 20 ans [...], le gaz naturel est devenu une source d’énergie aussi importante que l’électricité , souligne Gilles Volpé.

D'importantes manifestations dans le comté de Kent en 2013 ont perturbé des travaux d'exploration gazière. Photo : CBC/Jennifer Choi

Il estime que 95 % des nouvelles constructions commerciales dans les régions du Nouveau-Brunswick alimentées en gaz naturel emploient ce combustible.

Quant au secteur résidentiel, M. Volpé dit que 60 % des foyers sont encore chauffés à l’électricité et qu’il difficile de convaincre les propriétaires à les convertir au gaz naturel. Mais, ajoute-t-il, la situation est différente quand il s’agit de nouvelles constructions.