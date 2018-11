La Société canadienne de pédiatrie demande au fédéral d’adopter des normes pour ces engins et de les faire respecter.

Le fait que personne n’exerce un contrôle sur ces véhicules est choquant, considérant les risques qu’ils posent pour les enfants , affirme le Dr Mike Dickinson, un pédiatre néo-brunswickois et ancien président de la Société canadienne de pédiatrie.

Le Dr Mike Dickinson, pédiatre au Nouveau-Brunswick, trouve inconcevable que le fédéral ne réglemente pas les VTT conçus pour des enfants. Photo : Jordan Pinder

Aux États-Unis, les VTT pour jeunes ou pour enfants sont régis de la même façon que les plus gros engins, conçus pour une clientèle adulte.

Ce n’est pas le cas au Canada. Transport Canada réglemente bien certaines classes de véhicules hors route destinés à des adultes, mais pas ceux conçus pour des adolescents ou des enfants.

Au bureau du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, on a refusé une entrevue à ce sujet.

Un certain contrôle au provincial

Il n’existe pas non plus de réglementation provinciale pour les véhicules tout-terrain eux-mêmes, Les provinces de l'Atlantique ont toutefois établi des règles sur la conduite des VTT par des enfants, comme un âge minimum, une formation obligatoire et des limites aux endroits où les VTT peuvent être conduits.

Règles provinciales sur la conduite de VTT par des enfants en Atlantique À l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, l’âge minimum pour être au volant de ces engins est de 14 ans.

Au Nouveau-Brunswick, des enfants qui ont aussi peu que 6 ans peuvent conduire des VTT de petite taille et au moteur de faible puissance.

En Nouvelle-Écosse, les enfants de 6 à 13 ans peuvent seulement conduire des VTT sur des circuits fermés. Il n'en existe pour l’instant aucun dans la province.

Dans toutes les provinces de l’Atlantique sauf à Terre-Neuve, les jeunes de moins de 16 ans doivent avoir suivi une formation avant de conduire un VTT.

Une formation est aussi requise des adultes qui les supervisent, à l’exception, toujours, de Terre-Neuve. En Nouvelle-Écosse, seuls les superviseurs qui n’ont pas de permis de conduire depuis deux ans doivent suivre ce cours.

Selon le Dr Dickinson, il est temps que le fédéral intervienne pour s’assurer que les VTT sont sécuritaires pour les jeunes.

Ça me semble un oubli flagrant qu’une activité qui implique des véhicules à moteur et des enfants ne soit pas réglementée. Le Dr Mike Dickinson, pédiatre néo-brunswickois

Elizabeth Landers est au nombre des jeunes victimes d'accidents de VTT en Atlantique. Elle est morte à l'âge de 15 ans dans un accident à Quispamsis, au N.-B., en juillet 2016. Photo : Suzanne Landers

Interdiction demandée pour les moins de 16 ans

La Société canadienne de pédiatrie était déjà intervenue il y a six ans pour réclamer que les provinces interdisent la conduite de VTT aux moins de 16 ans.

Les pédiatres estiment que les adolescents et les enfants n’ont pas la capacité de conduire ces véhicules, même ceux qui ont été conçus pour eux. Ils n’ont ni la force, ni les habiletés motrices ou le degré de jugement requis pour les conduire en toute sécurité, selon eux.

Même les engins conçus pour de jeunes enfants peuvent être lourds et atteindre des vitesses assez élevées , souligne le Dr Dickinson.

Si la réglementation était plus sévère, des morts comme celle, récente, de Marc-André Gionet, 13 ans, de l’île de Lamèque, auraient pu être évitées, croit le Dr Dickinson.

Marc-André Gionet, 13 ans, est mort après avoir perdu la maîtrise d'un véhicule tout-terrain (VTT) à Haut-Lamèque. Photo : Radio-Canada

42 blessés graves sur un an, au N.-B.

En plus de six enfants morts depuis 2013 dans des accidents de VTT, en Atlantique, de nombreux autres ont été blessés.

En Atlantique, seul le Nouveau-Brunswick collige des données sur ces blessures. D’après le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick, 42 enfants de moins de 16 ans ont subi des blessures graves à bord de VTT, d’avril 2014 à mars 2015. Trente de ces enfants conduisaient les véhicules lors des accidents. Seulement 20 d’entre eux portaient un casque.

Compte tenu de ces chiffres, pourquoi la réglementation n’a-t-elle pas été resserrée? Il y a de la résistance qui vient à la fois de la population et des fabricants, selon le Dr Dickinson.

Dans les provinces où les régions rurales prennent beaucoup de place, je crois que les politiciens craignent de mécontenter leur base [électorale], avance-t-il. Ces engins sont populaires et omniprésents dans ces régions.

Votre enfant sur un VTT : est-ce légal? Photo : Radio-Canada

Résistance de l'industrie et d'associations de VTT

L’industrie des VTT s’est également opposée au relèvement de l’âge minimum des conducteurs. Elle a fait valoir que les VTT conçus pour des jeunes et des enfants sont plus sécuritaires et n’atteignent pas des vitesses aussi élevées que ceux pour adultes.

Les fabricants soutiennent également qu’en apprenant à conduire des VTT à un jeune âge, les enfants deviennent des conducteurs plus expérimentés à l’âge adulte.

Ils ont aussi un intérêt financier à défendre la conduite de VTT chez les enfants : les engins conçus pour eux se vendent de 3000 $ à 5000 $. Plus de 2200 de ces VTT ont été vendus au Canada jusqu’ici cette année, selon des données du Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route.

Le président de cet organisme, Bob Ramsay, estime qu’il appartient aux parents de décider si leurs enfants peuvent conduire un VTT en toute sécurité. Il n’y aura pas de problème si c’est fait dans un contexte sécuritaire, avec une supervision appropriée des parents.

Au Nouveau-Brunswick, la Fédération des véhicules tout-terrain s’est aussi opposée à un âge minimum plus élevé pour les conducteurs de VTT.

Comme Fédération, nous autres, on donne des cours pour les jeunes, et ça débute de 6 ans aller jusqu’à 14 ans , note le président de la Fédération, Roger Daigle.

Ce serait pas de réviser les lois; les lois sont là pour une chose. Ce serait plutôt de mettre l’enforcement sur les lois. Roger Daigle, Fédération des véhicules tout-terrain du N.-B.

Roger Daigle, de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick, estime que les règles existantes suffisent, mais qu'il faut les appliquer. Photo : CBC/Ed Hunter

Incohérence dans les règles

Des voix s’élèvent toutefois dans des régions rurales qui ont connu leur part d’accidents de VTT, pour réclamer des règles plus sévères. Le maire de Balmoral dans le nord du Nouveau-Brunswick, Charles Bernard, se demande pourquoi un permis est exigé des adolescents qui conduisent des mobylettes, par exemple, mais pas pour les VTT.

On ne laisse pas, selon moi, un enfant de 10 ans partir avec un véhicule tout-terrain. Il s’expose à toutes sortes de risques, ne connaissant pas nécessairement tous les dangers. Charles Bernard, maire de Balmoral

Le Dr Dickinson affirme que les pédiatres continueront à faire pression sur les gouvernements. Il espère qu’ils n’attendront pas que la liste des morts et blessés s’allonge considérablement avant d’agir.

D'après une enquête de Karissa Donkin, CBC, et avec des informations de Wildinette Paul