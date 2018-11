Cette intervention survenait au lendemain d'une sortie médiatique d'un des commissaires, Alain Gauthier, qui critiquait la gestion des communications de la CSPO, particulièrement dans le dossier de l'École secondaire Mont-Bleu, lourdement endommagé à la suite d'un incendie.

Les employés ont remis une lettre aux commissaires faisant état de leurs inconforts et de leur indignation dans bon nombre de dossiers.

Début du graphique (passez à la fin) Réunion des commissaires de la CSPO. Bcp de gens présents pour appuyer le président et la direction après la demande de révision en matière de gouvernance par un commissaire. Tension autour de la table des commissaires. Nous sommes en huis clos. #iciottgat pic.twitter.com/2Piwfr25hU — Antoine Trépanier (@atreps) 15 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le président de la CSPO, Mario Crevier, soutient que les commissaires en ont pris acte.

Pour moi, le message, c'est de se rallier et de travailler ensemble au bien-être de la commission scolaire. C'est ce que j'ai compris ce soir , a indiqué M. Crevier. On a eu un huis clos. [...] Il n'y a pas d'amertume. On travaille ensemble.

Le commissaire Serge Lafortune a proposé que les communications politiques relèvent dorénavant du président de la CSPO, plutôt que de la secrétaire générale, débordée par ses autres fonctions.

Les employés ont également critiqué cette motion qui a été appuyée à l'unanimité et sera étudiée à la CSPO. Les commissaires voteront d'ici 30 jours pour entériner ou non la décision.

La proposition va dans le sens des résolutions déjà adoptées par le conseil et entérinées. Je pense que ce développement-là, tout le monde le souhaite. Cependant, il y a une réaction associative qui est tout à fait normale. Les gens ont dit : "Notre convention collective prévoit que vous devez nous consulter" et on va le faire , a assuré M. Lafortune.

Par ailleurs, la doyenne du conseil des commissaires, Francine Lorange, a défendu la direction de la CSPO. Elle demande à ses collègues de faire preuve d'unité afin de tourner la page sur les tensions internes actuelles.

Ce que je reproche moi, c'est qu'on lave notre linge sale sur la place publique et qu'on oublie beaucoup la réputation de la CSPO, de notre DG et de notre personnel aussi. Il faut se rencontrer, se dire les vraies choses entre nous et puis repartir sur des balises et se mettre sur des mesures de fonctionnement pour qu'on fonctionne et qu'on dise : "Oui, on accepte ça" , a réagi Mme Lorange.

