Une dépression qui se creuse se dirigera vers le nord le long de la côte est aujourd'hui et vendredi. La neige associée à la dépression atteindra l'est de l'Ontario à partir de ce soir, puis persistera ce soir, la nuit prochaine et vendredi , indique l'agence fédérale sur son site Internet.

Cette dernière envisage qu' il tombera de 10 à 15 cm de neige au total.

Toutefois, il y a encore un peu d'incertitude quant à la trajectoire de la dépression et à la quantité totale de neige , prévient Environnement Canada.

Malgré cela, les automobilistes doivent être prêts à affronter de mauvaises conditions routières hivernales puisque les répercussions plus importantes sont prévues sur l'heure de pointe de vendredi matin.

Par la suite, la neige devrait devenir faible et intermittente d'ici vendredi soir.