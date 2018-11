En pleine préparation de leur match mercredi, les Blue Bombers font leur possible pour garder la tête froide.

« C’est plus simple de se focaliser sur la victoire au prochain match et faire confiance au destin », confie Adam Bighill, secondeur au sein des Blue Bombers.

Pourtant la victoire dimanche dernier en demi-finale de l’Ouest contre les Roughriders a de quoi impressionner. Il s’agit de la première victoire de l’équipe de Winnipeg dans les séries depuis leur victoire en 2011 contre les Tiger-Cats d’Hamilton.

C’est également la première fois qu’ils mettent en déroute l’équipe de Saskatchewan depuis les séries de 1965.

Pour le joueur Adam Bighill il s'agit maintenant de se mettre au travail. « On savoure la victoire, mais on sait que ça vient avec un travail au jour le jour », fait-il remarquer.

Les Stampeders, une équipe « bien entraînée »

Les Blue Bombers affronteront les Stampeders de Calgary dimanche sur le territoire adverse lors de la finale de l’Ouest.

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à 2001 en série de la Coupe Grey. Une bataille qui n’avait alors pas penché en faveur des Winnipégois, pourtant favoris.

Adam Bighill l’admet : « [Les Stampeders] sont une équipe très bien entraînée. Ce sera un match définitivement différent avec un adversaire différent ».

Pour le centre-arrière Andrew Harris, héros de la dernière victoire, la lutte sera serrée. « Toutes les équipes sont difficiles, admet-il. Je ne dirais pas qu’il y en a une plus dure qu’une autre, mais [les Stampeders] amènent une dynamique vraiment différente plus ils jouent. Leur défense est plus présente, ils ont de très bons joueurs défensifs ».

Matt Nichols, le quart-arrière, se soucie peu des statistiques de son équipe et veut aller de l’avant. « Le passé n’a aucune influence sur le prochain match. Pour le moment, la seule chose sur laquelle il faut se focaliser cette semaine c’est Calgary, et remplir notre mission », déclare-t-il.

Un match qui pourrait les amener vers une possible consécration. Les Blue Bombers n’ont plus remporté de titre CFL depuis leur victoire contre les Lions de la Colombie-Britannique à la Coupe Grey de 1990.

Un rêve qui n’est pas encore d’actualité pour l'entraîneur de l’équipe Mike O’Shea. « Notre focale ne va pas plus loin que Calgary. Il n’y a pas de rival si l’on ne bat pas Calgary », a-t-il insisté après l'entraînement d’aujourd’hui.

Pour lui, ses hommes doivent se concentrer sur l’instant présent.