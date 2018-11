Une pièce de l’appartement destinée à la production de cannabis a été démantelée. Les policiers ont aussi arrêté un individu de 35 ans.

D’après les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête et de la perquisition, tout porte à croire que l’individu s’affairait à la culture et à la vente de cannabis , a indiqué l’agent à la prévention et aux relations avec les médias de la Régie de police de Memphrémagog, Mickaël Laroche, par voie de communiqué.

L’équipe Accès cannabis est composée d’enquêteurs du Service de police de la Ville de Sherbrooke ainsi que de la Régie de police de Memphrémagog.

Arrestations à Drummondville

La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de deux hommes de 32 et 42 ans lors d'une opération antidrogue à Drummondville mercredi.

Une résidence de la rue Hériot située en plein coeur du centre-ville se trouve parmi les lieux visités. Un centre d'entraînement de Drummondville a également été ciblé.

Selon la Sûreté du Québec, plusieurs comprimés de méthamphétamine y ont été saisis. Un bilan complet sera effectué jeudi.