Un texte de Joane Bérubé

À Chandler où les grands vents de la tempête ont fait tomber des arbres, des fils et des poteaux, certains résidents étaient sans courant depuis la matinée, notamment dans les secteurs de Pabos Mills et de Newport.

Avec la neige, la noirceur et la basse température, le froid commençait à pénétrer dans les maisons, rapporte le directeur des services incendie de la Ville, Bobby Bastien. La Ville a donc décidé d’aménager un espace à la polyvalente Monseigneur-Sévigny pour que les gens puissent dormir au chaud.

M. Bastien mentionne que des plusieurs personnes ont déjà trouvé refuge chez des amis ou dans leur famille dans des secteurs où il y a toujours de l’électricité. Deux personnes ont été déplacées par les pompiers au cours de la journée.

Pompiers dans les rues

Une quarantaine de pompiers de trois casernes différentes ainsi que des équipes de la Sureté du Québec parcouraient en soirée les rues des secteurs touchés par le manque d’électricité pour vérifier si les gens étaient en sécurité et si leurs installations de chauffage d’appoint étaient conformes. Si ça l’est pas, on leur fait fermer ça et on les dirige vers la polyvalente , indique le chef des pompiers.

Il était prévu que cette opération soit en cours jusqu’à 23 h environ.

Les gens qui souhaitaient obtenir de l’aide étaient invités à contacter le 418-680-2425.

Pannes ailleurs dans la région

Plusieurs autres pannes étaient toujours en cours en soirée mercredi. Plus de 560 clients d’Hydro-Québec étaient encore sans électricité dans le secteur de L’Anse-aux-Gascons, à Port-Daniel-Gascons. Là aussi, les pannes étaient en cours depuis le matin.

Hydro-Québec prévoyait un rétablissement en soirée.

Aux Îles-de-la-Madeleine, des pannes touchaient 433 clients d’Hydro-Québec. La majorité de ces pannes sont survenues en fin de journée. Hydro-Québec estimait être en mesure de rétablir le courant dans la soirée.

La route 199 dans l'archipel entre Pointe-aux-Loup et Grosse-Îles a aussi été fermée à la circulation peu après 19 h en raison d'un « incident », et ce, pour une durée indéterminée.