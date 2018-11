un texte de Julie Landry

Si le local administratif de l’association est petit, l’espace de travail communautaire est immense. Chaque association peut se servir de la table de travail ou des salles. Louise Chaynes, codirectrice avec Lily Crist de La Boussole depuis octobre, aime y travailler.

C’est un espace de création, de partage, d’ouverture d’esprit, un endroit où on se sent bien d’aller travailler. C’est un endroit assez spécial. Louise Chaynes, codirectrice de La Boussole

La Boussole se retrouve dans le quartier Downtown Eastside proche de sa clientèle. Selon Mary Ladril, travailleuse sociale et coordinatrice de projet, le recrutement se fait donc plus facilement.

Le fait qu’on est dans le Downtown Eastside, je pense que ça apporte un plus, puisqu’on est au milieu de l’action. Il y a tout le monde à côté, il y a tous les organismes, donc c’est très pratique. Mary Ladril, travailleuse sociale et coordinatrice de projet

Puisqu’il s’agit d’un bâtiment municipal sans but lucratif, La Boussole paye depuis septembre un loyer sept fois moins cher que dans ses précédents locaux de la rue Broadway.

Tous les services habituellement offerts par l'organisme, comme les services sociaux, l’aide au logement, le service de traduction pour les médecins, les services à l’emploi, et le soutien psychologique sont toujours offerts. Des événements peuvent également être organisés sur place.

Cette salle aura un accès libre et public, dès avril 2019. D’ici là, les clients de La Boussole doivent passer par la sécurité.

Le 312 rue Main abritait le poste de police, un lieu pas toujours accueillant pour la population marginalisée du quartier.

Toutes les couches de la société peuvent se sentir bienvenues dans ces nouveaux espaces, selon Mary Ladril, travailleuse sociale et coordinatrice de projet.