Ce scientifique américain s’est intéressé à la façon dont les maisons prennent feu et dont les flammes se déplacent à travers les communautés en observant de nombreuses photos et vidéos des quartiers ravagés par les incendies.

« Il ne faut pas seulement regarder les structures détruites, dit-il. En s’attardant à ce qu'il y a autour, on remarque qu’il y a de la végétation qui est toujours intacte.

Les arbres sont toujours debout, alors que les bâtiments sont détruits. Jake Cohen, scientifique retraité du Service forestier des États-Unis

Jake Cohen note que ces images donnent presque l’impression que les demeures ont été endommagées par plusieurs incendies individuels, plutôt que par un feu qui a brûlé dans tout un secteur.

Selon lui, cela démontre que la protection des maisons est un élément clef pour limiter la propagation des incendies de forêt. Il suggère de nettoyer autour des bâtiments pour s’assurer qu’il ne reste aucun débris susceptible d’alimenter les flammes et de permettre à la demeure de prendre feu, comme des bûches ou des herbes séchées.

Les feux de forêt qui font rage en Californie sont les plus meurtriers de l’histoire dans cet État. Au moins 50 personnes sont mortes et des centaines manquent à l’appel. Des milliers ont été évacués et des quartiers complets ont été détruits par les flammes.