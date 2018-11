Les femmes enceintes pourront-elles bientôt accoucher à l'hôpital de Bathurst? Le plus rapidement possible , répond le président-directeur général du réseau, Gilles Lanteigne, sans s’avancer sur une date précise.

On ne veut pas que ça dure des mois et des mois. Gilles Lanteigne, président-directeur général du réseau de santé Vitalité

Des retours au travail ainsi que de nouvelles recrues qui sont présentement en formation pourraient permettre d’offrir de nouveau les soins obstétricaux si tout va bien, indique le PDG.

Le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Une rencontre entre Vitalité et une vingtaine d'intervenants, dont des médecins, des infirmières et la direction de l'hôpital, a eu lieu mardi soir pour trouver des solutions au manque de ressources. Gilles Lanteigne affirme que la rencontre s'est bien déroulée.

Je pense qu'il y a une prise de conscience que tout le monde va contribuer. Gilles Lanteigne, président-directeur général du réseau de santé Vitalité

Actuellement, les femmes enceintes sont toujours dirigées vers les hôpitaux de Campbellton et de Miramichi. On surveille ça de semaine en semaine et dès qu’on va avoir quelque chose à annoncer, on va le faire , ajoute Gilles Lanteigne.

Les infirmières habituellement affectées au service d'obstétrique travaillent actuellement dans d'autres secteurs de l'hôpital.