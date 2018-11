Un texte de Joane Bérubé

La directrice de la Fondation de l’hôpital de Matane, Marie-Josée Lapointe, rêvait depuis longtemps de ce projet. Forte de l’autorisation obtenue de son conseil d’administration, elle a entamé au printemps les démarches auprès de la micro-brasserie La Fabrique qui a volontiers accepté d’embarquer dans le projet.

Lancement de la Très-Saint-Rédempteur Photo : Radio-Canada

Une première expérience avait d’ailleurs été tentée, il y a deux ans, pendant six semaines d’été, avec la vente de la bière Rivière-Blanche. Cet essai avait permis à la Fondation de récolter 1200 $.

Le brasseur Jean-Pierre Boutin a fabriqué cette fois-ci une bière exclusive pour la Fondation. Il s’agit d’une session blonde qui, dit-il, saura plaire au grand public.

L’idée est d’ailleurs d’en vendre le plus possible, souligne Marie-Josée Lapointe. On ne se cachera pas que c’est une excellente idée, mais que c’est aussi pour faire des sous pour notre hôpital.

Le nom de la nouvelle bière, Très-Saint-Rédempteur, a été choisi à la suite d’un concours lancé sur les réseaux sociaux. La Fondation a reçu 212 suggestions.

Très-Saint-Rédempteur est le nom du premier hôpital de Matane, bâti dans en 1935 sur le site occupé maintenant par l’hôtel Belle Plage à Matane-sur-Mer. L’hôpital actuel a été construit en 1950.

La Très-Saint-Rédempteur sera vendue seulement à la microbrasserie la Fabrique pour le moment. Si sa popularité le justifie, elle pourrait éventuellement être embouteillée.