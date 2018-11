Les magasins de cannabis en Ontario devront se trouver à plus de 150 mètres d'une école, être ouverts uniquement entre 9 h et 23 h, et les propriétaires devront suivre une formation. Voilà quelques règles que devront respecter ceux et celles qui souhaitent se procurer un permis afin d'exploiter un magasin de cannabis dans la province.