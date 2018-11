À Sainte-Anne, par exemple, des bénévoles de l'Accueil Kateri Centre s’affairent à préparer les paniers bimensuels. « Les familles dans le besoin viennent chercher les sacs prépréparés avec des produits secs, puis elles ajoutent d’autres produits que nous avons dans le congélateur ainsi que le pain et les pâtisseries », explique la coordinatrice du centre, Armande Leclair.

Ces paniers sont fournis pour un secteur qui couvre la municipalité de Sainte-Anne et le village de Saint-Anne. « La demande est grande. Jusqu’à maintenant, la communauté nous a bien aidés. Hormis le lait et les œufs, on n’achète rien. Tout le reste est donné soit par des prélèvements dans les écoles ou des organismes », ajoute Mme Leclair.

Selon elle, cette solidarité est plus forte au moment des Fêtes, et la banque alimentaire, comme d’autres, vit grâce au soutien de Moisson Winnipeg.

L'agente de liaison de Moisson Winnipeg, Meghan Pesclovitch, note que l'augmentation de la fréquentation des banques alimentaires en hiver correspond à celle d'autres budgets des ménages. Avec la baisse des températures, les familles voient notamment leurs dépenses augmenter dans l'habillement et les transports.

Des structures victimes de leur succès

D'après Gilbert Weeh, le coordinateur du réseau de bénévoles, les dons des « bonnes volontés n’est pas important ».

Cette petite structure francophone est victime de son succès. « On a voulu créer cette banque alimentaire pour soulager d’abord nos clients afin qu’ils aient de quoi subvenir à leurs besoins pour les premiers mois. Mais à la longue, la communauté de Saint-Boniface s’y est intéressée. La demande est énorme », raconte Gilbert Weeh.

« L’an dernier, elles étaient à 75 personnes inscrites à l'accueil francophone et nous devons nous occuper en ce moment de 226 personnes », dit-il. Pour lui, les limites de ce service auxiliaire de l'Accueil francophone sont largement dépassées.

M. Weeh attribue cette augmentation à plusieurs facteurs : « Ce n’est pas forcément lié aux nouveaux arrivants. On a d'anciens clients qui étaient plus ou moins autonomes, mais qui reviennent. Certaines personnes avaient des emplois saisonniers qui s'arrêtent l’hiver. »

Développer son autonomie

À la banque alimentaire de l’Université du Manitoba, on est habitué à la hausse des demandes en fin d’année et on s’y prépare », dit Jane Lastra, la directrice du service d’aide financière et des bourses.

« Il y a un pic, mais ce n’est pas ingérable, précise-t-elle. On voit à peu près 70 étudiants par mois habituellement. Entre novembre et décembre, c’est plus aux environs de 100 par mois. »

« Il y a les étudiants qui se préparent à être seuls pendant cette période et aussi ceux dont les aides pourraient être réduites par un changement du nombre de cours choisis au second semestre », note Mme Lastra.

Habitué au phénomène, la banque alimentaire universitaire a élaboré son système autonome.

« Il y a plusieurs années, on avait pour habitude de recevoir de l’aide de Moisson Manitoba, raconte Jane Lastra. Puis nos apports en interne ont augmenté. Nous achetons les bases de notre banque alimentaire avec des fonds de notre administration en combinaison avec des dons. »

Selon elle, les dons de nourriture ou d’argent sont faits par des membres de la faculté, des équipes internes, parfois même des étudiants.

D’autres structures bénéficient aussi d’une organisation bien huilée. C’est notamment le cas de la banque alimentaire de Transcona.

« On a la chance d’être dans notre 31e année. On reçoit du soutien d’entreprises, d’école, de particuliers », affirme John Buchanan, coordinateur de la structure.

Nous ne voulons pas que les gens aient de la nourriture sur leur liste de Noël. John Buchanan, coordinateur pour la banque alimentaire de Transcona

« Nous sommes peut-être une banque alimentaire en meilleure santé comparativement à d’autres, ce qui nous permet d’être un peu plus généreux », note John Buchanan.

Il explique vouloir faire en sorte de proposer un véritable magasinage avec du choix pour les familles qui ont besoin de recourir à ce service.

« Nous ne voulons pas que les gens se retrouvent à acheter du soda plutôt que du lait parce que c’est moins cher », conclut-il.

Avec des informations de Laïssa Pamou et Marouane Refak