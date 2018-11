Dans une annonce publiée en fin de journée, la direction de Postes Canada évoque une « offre substantielle », d'« une durée limitée » pour inciter ses facteurs et ses employés de centres de tri à retourner au travail.

Évaluée à 650 millions de dollars sur quatre ans, cette offre comprend entre autres des augmentations salariales de 2 % et une prime à la signature allant jusqu'à 1000 $.

L'entreprise affirme également vouloir adopter de nouvelles dispositions en matière de sécurité d'emploi, en plus « d'aller au-delà des mesures annoncées récemment visant à augmenter de 25 % la paie », pour régler la question de l'équité salariale, et d'offrir des avantages sociaux supplémentaires.

Toujours dans son communiqué, Postes Canada rappelle que des milliers de lettres et de colis se sont accumulés dans ses principaux centres de tri à travers le pays, en raison des grèves tournantes déclenchées depuis trois semaines.

À l'approche des Fêtes – et du grand nombre d'articles à livrer pendant cette période –, la société stipule qu'une poursuite de la grève serait particulièrement dommageable pour les « 250 000 petites entreprises et 11 000 grands et moyens détaillants » qui ont recours à ses services pour livrer leurs produits.

Postes Canada affirme également que les entreprises caritatives, qui se tournent vers le réseau postal durant l'hiver pour réaliser le gros de leur collecte de fonds, seraient à risque de récolter moins d'argent si leurs envois ne parvenaient pas rapidement à leurs destinataires.

De son côté, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a brièvement indiqué avoir pris connaissance de la nouvelle offre patronale, et qu'une déclaration plus complète serait publiée sous peu.

eBay appelle Ottawa à intervenir

Plus tôt, mercredi, l'entreprise eBay a transmis une lettre à Ottawa où elle demande au gouvernement fédéral d'adopter une loi spéciale forçant la fin du conflit de travail.

Le geste d'eBay évoque le précédent conflit d'envergure chez Postes Canada, en 2011, alors que le gouvernement Harper avait adopté une loi spéciale pour mettre fin à un lock-out décrété deux semaines plus tôt.

Le premier ministre Trudeau a, pour sa part, prévenu les deux parties la semaine dernière qu'il allait évaluer « toutes les options sur la table » si les pourparlers contractuels n'aboutissaient pas rapidement.