Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

La phase 1 des travaux, qui vient de commencer, consiste à aménager des salles de bain, un mur séparateur amovible, une salle d'exposition, une salle de rangement et un local qui deviendra le site permanent de la Société d'histoire. Elle devrait se terminer le 31 décembre.

Le lieu de culte sera conservé, mais son espace sera réduit. Un choix qui n'a pas été sans compromis pour les pratiquants de Senneterre, mais qui réjouit Clément Pilote, le président de l'assemblée des marguilliers de Senneterre. Celui-ci travaillait à sauver l'église depuis plus de deux ans. Une ville sans église, c'est un corps sans âme. On voulait garder le bâtiment absolument, mais il fallait faire des transformations , souligne-t-il.

La communauté de Senneterre se mobilise pour donner une deuxième vie à son église. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Un site touristique et culturel

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, espère que l'église devienne un pôle touristique central dans sa municipalité, particulièrement avec la société d'histoire. La société d'histoire, chez nous, a pris beaucoup de galon, dans les dernières années, de par les croisières ferroviaires qu'on fait au lac Faillon et vers Amos et on souhaitait lui donner un lieu plus adéquat , indique Jean-Maurice Matte.

Senneterre a aussi l'ambition de recevoir des expositions itinérantes. Nous, on serait intéressés à accueillir ces expositions-là pour une période de quelques semaines à Senneterre, pour créer un achalandage touristique supplémentaire.

L'église de Senneterre subira une transformation importante. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Outre le transport ferroviaire, la municipalité de Senneterre souhaite faire valoir, par le biais de futures expositions, d'autres aspects particuliers de son histoire, comme son passé militaire et son économie forestière. Une somme de 119 000 $ est investie par la MRC de la Vallée-de-l'Or, la Ville de Senneterre et la Fabrique pour le projet.