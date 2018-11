Un texte de Thomas Deshaies

On est déjà en train de vivre un événement [le premier incendie] qui n’est pas encore totalement réglé avec les assurances, déplore le vice-président de l’entreprise, Maurice Richard. C’est quelque chose qui nous met à terre, comme on dit, c’est vraiment difficile. Maurice Richard affirme avoir passé près de 24 heures éveillé pour s’assurer que ses clients reçoivent leurs œufs aujourd’hui.

Des œufs du sud du Québec ont d’ailleurs été transportés jusqu’en Abitibi-Témiscamingue. C’est une grande gymnastique qu’il faut faire avec les transports pour être certain que les clients ne manquent pas d’œufs , explique-t-il.

Maurice Richard, vice-président de la Ferme avicole Paul Richard et Fils Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Questionné à savoir comment les citoyens peuvent aider la famille, M. Richard les a invités à acheter localement.

Ce que je pense que je peux demander aux gens, c’est de continuer à nous encourager et de croire qu’on va passer au travers. Maurice Richard

La cause de l’incendie toujours inconnue

Les causes de l’incendie demeurent toujours inconnues, mais Maurice Richard estime que les méthodes de travail ne sont pas en cause. On croit et on pense qu’on agit correctement dans nos façons de faire, mais coup sur coup, c’est difficile à suivre , concède-t-il.

Alors que les arrangements avec la compagnie d’assurance concernant le premier incendie ne seraient pas terminés, Maurice Richard affirme qu’il s’agit d’un autre coup dur pour l’entreprise.

Le centre de tri de la ferme est une perte totale. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Les répercussions à long terme sont difficiles à évaluer. On a déjà des impacts du premier événement qui sont assez considérables, puis ce deuxième-va se rajouter. C’est beaucoup d’addition de transports d’œufs , explique-t-il.

On fait du mieux qu’on peut pour s’assurer que l’avenir soit bon pour l’autre génération. Maurice Richard

Des experts en sinistre de la compagnie d’assurances doivent se rendre sur les lieux pour évaluer la situation.