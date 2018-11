Le SPVG sollicite l’aide du public pour retrouver un homme caucasien dans la quarantaine, de stature moyenne.

Le suspect en question a été aperçu le 4 novembre dernier, vers 22 h 30, sur une terrasse du 25, rue Laurier.

Il portait alors un manteau d’hiver ample noir à capuchon, un chandail à capuchon sous son manteau, des lunettes de vision noires, un jean noir, des espadrilles noires et grises à semelle blanche, des gants noirs et un gros sac à dos bleu et noir portant un logo blanc « EF », qui signifie « Education First ».

Le SPVG invite toute personne pouvant identifier le suspect ou donner plus de détails concernant cet événement à contacter le 819 243-4636, option 5.

Plusieurs incendies ont eu lieu dans le secteur de Hull au cours du mois d'octobre.