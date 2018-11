La première clinique de ce type a ouvert le 31 août à Winnipeg, à proximité du Centre des sciences de la santé, suivie par d’autres établissements à Brandon et à Thompson.

Depuis, plus de 340 Manitobains sont venus chercher de l’aide dans ces nouvelles cliniques, indique le ministre provincial de la santé, Cameron Friesen.

« En un peu plus de deux mois, les cliniques d'accès rapide ont permis d’aider les Manitobains à venir chercher un traitement pour des problèmes de dépendance aux opioïdes, à la méthamphétamine et à l'alcool, par exemple », déclare-t-il.

Le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen, était présent à l'inauguration de cette 5e clinique d'accès rapide aux traitements des dépendances. Photo : Radio-Canada/Daniel Gagné

« Là où il fallait des semaines, voire des mois, aux individus pour obtenir l'aide qu'ils cherchaient, ces cliniques accélèrent le processus en les aidant à naviguer plus facilement dans le système de santé et entre les spécialistes en toxicomanie, les fournisseurs de soins de première ligne, et les intervenants communautaires », poursuit le ministre.

Jeff Elder, qui était dépendant aux opioïdes, affirme qu’un tel service est très important pour les habitants de Selkirk, puisqu’il permet d’éviter des listes d’attentes qui l’ont empêché, par le passé, d’accéder aux soins dont il avait besoin. « En tant qu’ancien toxicomane [...], pour en arriver là où je suis, j’ai essentiellement dû déménager à Winnipeg et vivre dans la rue pendant un moment, car je ne pouvais pas participer à un programme de traitement ici. »

Jeff Elder, ancien toxicomane, dit qu'il a dû partir à Winnipeg pour s'en sortir parce qu'il n'y avait pas de services à Selkirk et on le mettait sur de longues listes d'attente. Photo : Radio-Canada

« Il n’y avait rien, la seule chance c’était d’être mis sur une liste d’attente », souligne le jeune homme de 24 ans.

Ces cliniques sans rendez-vous fournissent des services d’évaluation, de suivi psychologique, d’ordonnance de médicaments et d’aiguillage. Elles ont toutefois des horaires restreints : la clinique de Selkirk, par exemple, sera ouverte pour l’instant les mardis de 12 h 30 à 15 h 30. Les plages horaires et jours de la semaine varient entre les cinq cliniques.

La province a dépensé un peu plus de 1,2 million de dollars pour leur création.