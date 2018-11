Un texte de Brigitte Dubé

L'enquête a été effectuée à la suite d'un signalement effectué il y a un an. On rapportait entre autres un manque de formation et d’organisation du personnel.

Le rapport d’enquête qui a suivi vise surtout l’évaluation et le triage des différents cas. On mentionne entre autres que le personnel avait reçu peu de formation à ce sujet au cours des dernières années.

Constats L’inscription d’une personne qui se présente à l’urgence est faite avant son évaluation au triage. Cette façon de faire est contraire à ce que dicte le Guide de gestion de l’urgence.

Des tâches sont parfois transférées au commis à l’inscription. Or, celui-ci est amené à se déplacer fréquemment. Pendant ce temps, il ne peut s’occuper d’accueillir les gens.

Les dossiers analysés révèlent des lacunes dans l’évaluation du niveau d’urgence : aucune estimation de la douleur, niveaux de priorités inadéquats, etc. Peu de formation relative au triage a été offerte au personnel au cours des dernières années.

Des membres du personnel affirment manquer de connaissances et d’expérience concernant les codes d’alerte.

La salle d’attente n’est pas surveillée en tout temps. Une surveillance en continu est pourtant requise selon le Guide de gestion de l’urgence afin de noter toute détérioration de l’état d’une personne. Source : Protecteur du citoyen



Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a accepté de mettre en œuvre les six recommandations formulées par le Protecteur du citoyen.

Éric Parent, commissaire aux plaintes et à la qualité des services au CISSS du Bas-Saint-Laurent, va commenter le rapport jeudi.