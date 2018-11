Un texte de Floriane Bonneville

Les francophones en travail social sont peu représentés si on regarde les chiffres au sein des membres identifiés , rapporte la porte-parole francophone du conseil d'administration de l'Association des travailleurs et travailleuses sociales de l'Ontario, Sylvie Rivard.

Mme Rivard ajoute que le pourcentage de travailleurs sociaux ne représente pas la population francophone de l'Ontario.

Selon elle, cette lacune n'affecte pas seulement la qualité des services, mais aussi la capacité des gens à se faire comprendre et pouvoir exprimer exactement le problème qui les concerne.

Pour les francophones qui reçoivent des soins et services dans le système, la possibilité de s'exprimer dans leur langue maternelle est très importante, c'est une question de sécurité. Sylvie Rivard, porte-parole francophone du conseil d'administration de l'Association des travailleurs et travailleuses sociales de l'Ontario

Pour Nancy Larivière, coordonnatrice du Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario (RFSSO), le problème ne vient pas nécessairement du fait que peu de travailleurs sociaux sont francophones, mais que les universités dans lesquelles ils sont formés ne recensent pas le nombre d'étudiants francophones.

Elle soutient qu'il est difficile de recruter des étudiants francophones parce que les universités ne savent pas le pourcentage de leurs étudiants qui parlent français.

Dans toutes les universités de l'Ontario, dans tous les programmes, nos études ont démontré qu'au moins 10 à 15 % des étudiants parlent français , maintient-elle.

Cette étude découle du projet nommé Communauté accueillante du RFSSO.

La coordonnatrice déplore par ailleurs le manque de proximité entre les établissements universitaires et les organismes francophones.

Une première victoire

En avril dernier, le King's College de London a choisi d'assurer une place au baccalauréat en travail social pour un candidat qualifié qui parle français.

L'instigatrice de cette initiative, Nicole Deagle, se dit heureuse de cette victoire.

Mme Deagle est la représentante communautaire du comité de diversité et d'équité au King's College et est également travailleuse sociale au sein du Conseil scolaire catholique Providence à London.

Cette dernière note qu'il a été ardu de faire comprendre aux membres du comité l'importance des services en français.

Ils ne comprenaient pas l'utilité d'avoir des services bilingues et ne croyaient pas que c'était un besoin dans la communauté dit-elle.

Toutefois, Mme Larivière affirme que l'effort symbolique du collège n'est qu'un premier pas. Pour elle, il serait primordial que d'autres universités emboîtent le pas.

De plus, ce ne sont pas seulement les facultés de travail social qui devraient faire des démarches semblables, estime-t-elle, mais aussi d'autres départements, comme celui de la psychologie, de l'orthophonie et des sciences infirmières.

Windsor est une région où il y a un immense besoin pour des services en français, et même si c'est une région désignée francophone, c'est très difficile de les avoir dans cette langue. Nancy Larivière, coordonatrice du Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario

La réponse du ministère

Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a été contacté à ce sujet, mais une porte-parole, Kristen Tedesco, affirme que l'embauche de travailleurs sociaux ne relève pas de sa juridiction. Selon Mme Tedesco, c'est l'Ordre des travailleurs et travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario qui contrôle cette question.

Lorsque contacté, l'Ordre a renvoyé la balle à l'Association des travailleurs sociaux de l'Ontario, pour laquelle travaille Mme Rivard.