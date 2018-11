Originaire d'Irak, la petite Malak soufflera ses quatre bougies sous la neige et les sapins de l'Estrie au cours des prochains jours. Elle et ses deux parents, Maykil et Zena Toma, ont été accueillis à bras ouverts par la communauté d'Eastman. Une expérience prometteuse pour ces villageois qui ouvrent leurs portes pour la première fois à une famille de réfugiés.