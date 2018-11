Selon Diabète Canada, 30 % des diabétiques et prédiabétiques de la métropole ne sont pas au courant de leur condition.

L’organisme était présent dans huit centres communautaires pour effectuer des tests de dépistages du diabète de type 2, en collaboration avec la Commission des parcs de Vancouver.

Susie Miao, 82 ans, qui vient chaque jour jouer au ping-pong au centre communautaire Ray Cam, dans le Downtown Eastside, est heureuse d’avoir eu la chance de faire le test : « À notre âge, c’est important de se soucier de sa santé. »

Susie Miao, 82 ans, a passé un test de dépistage du diabète de type 2, mercredi. Photo : Radio-Canada

Diabète Canada estime que 7 % de la population de la ville vit avec le diabète. Dans dix ans, cette proportion pourrait atteindre 10 %.

La génétique, facteur de risque

Hannah Taft, bénévole et étudiante en soins infirmiers à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), affirme qu’on se trompe parfois sur le compte des diabétiques. « On entend souvent qu’on peut juste l’avoir si on a un surplus de poids, mais ce n’est pas vrai », explique-t-elle.

En effet, la génétique peut augmenter la possibilité de souffrir de cette condition.

L’origine ethnique peut donc être un facteur de risque. « La Colombie-Britannique a une grande proportion d’autochtones et d’habitants originaires d’Asie du Sud et de Chine, qui sont à plus haut risque que la population générale », indique Diabète Canada dans un rapport.

Shu Vang Chen remplit un questionnaire de dépistage du diabète avec une bénévole de Diabète Canada. Photo : Radio-Canada/Adrien Blanc

Des symptômes qui se développent progressivement

Environ 90 % des gens qui ont le diabète souffrent de celui de type 2. Leur corps produit de l’insuline, mais ils ne peuvent l’utiliser correctement.

Les symptômes de ce type de diabète se développent progressivement, explique Mario Miceli, de Diabète Canada. « Une identification précoce de la maladie améliore les chances de pouvoir gérer la maladie sans avoir besoin de médicaments », affirme-t-il.

Le diabète conduit à des niveaux élevés de sucre dans le sang, ce qui peut endommager les organes, les vaisseaux sanguins et les nerfs. Le corps a besoin d'insuline pour utiliser le sucre comme source d'énergie.

Le prédiabète fait référence à des taux de glycémie supérieurs à la normale, mais pas encore suffisamment élevés pour être diagnostiqués comme diabète de type 2.