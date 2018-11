Un texte de Tanya Neveu

Depuis plusieurs mois, les élèves de 5e et 6e année travaillent sur un projet de design environnemental, qui s'inscrit dans le programme Fusion Jeunesse.

Les élèves devaient concevoir et réaliser un projet dans le but de laisser un leg à la communauté scolaire, en tenant compte des préoccupations environnementales.

Les jeunes ont pu savoir comment réaliser un projet et ce que ça prenait, de la détermination et de la patience. Ce n'est pas toujours des étapes faciles. Il y a beaucoup de calcul à faire, il y a de la matière à aller chercher. Il fallait être patient pour mener à bien ce projet , explique le chargé de projet chez Fusion jeunesse, Marwen Rejeb.

Plusieurs matériaux utilisés pour construire le tipi ont été trouvés en forêt par les élèves. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

De la nature à la cour de « récré »

Le tipi est presque entièrement construit avec de matériaux pris en forêt et transformés par les élèves.

Daphnée Éthier et Laurence Gingras, deux élèves de 6e année, sont fières du projet, sur lequel elles travaillent depuis l'an dernier.

Moi c'était de construire le matériel comme le plancher et les oreillers. C'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup d'étapes à suivre et il fallait bien suivre les consignes, sinon ça pouvait tout gâcher , confie Daphnée Éthier.

Comme un module de cour d'école, les jeunes pourront passer leur temps libre dans le tipi. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu