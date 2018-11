La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour les retrouver. Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.



Les deux jeunes femmes se déplaçaient à pied.

Amyrah Maranda, 16 ans, manque à l'appel depuis le 12 novembre. Photo : Sûreté du Québec

Amyrah Maranda, 16 ans, est originaire de Val-d'Or. Elle mesure 1,63 mètre (5 pi 4 po) et pèse 59 kilos (130 lbs). Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns et a un tatouage sur le bras gauche.

La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un chandail rouge avec un capuchon, une tuque noire et un sac à dos pâle.

Jessica Bergeron-Painchaud, 17 ans, de Drummondville manque à l'appel depuis le 12 novembre. Photo : Sûreté du Québec

Jessica Bergeron-Painchaud, 17 ans, habite à Drummondville. Elle mesure 1,63 mètre (5 pi 4 po) et pèse 64 kilos (140 lb). Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau beige et un sac à dos vert pâle.

Les deux adolescentes pourraient se trouver à Trois-Rivières, à Drummondville, en Abitibi-Témiscamingue ou ailleurs au Québec. Toute personne détenant de l'information est priée de communiquer avec le 911.