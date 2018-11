Le ministre du Développement économique et du Commerce, Deron Bilous, entend bien rappeler le projet Trans Mountain au bon souvenir du gouvernement fédéral.

Ottawa doit se réveiller. Deron Bilous, ministre du Développement économique et du Commerce de l'Alberta

Pour ce faire, un compteur sera affiché sur des panneaux publicitaires numériques situés près de la colline du Parlement, à Ottawa, a annoncé le ministre lors d’une conférence de presse mercredi.

À l’heure de la présentation aux médias, ledit compteur dépassait les 6 milliards de dollars. « Le pays perd 80 millions de dollars par jour », s’insurge le ministre Bilous.

Renforcement de la communication

La campagne Continuons à faire travailler le Canada a été lancée le 13 février par le gouvernement albertain. Ce dernier a dépensé plus de 10 millions de dollars pour mobiliser population et politiciens sur le projet. Une dépense utile, selon le ministre qui estime que « 15 000 emplois et des milliards de dollars de PIB le valent bien. »

Nous voulons dire à Ottawa, mais aussi à tous les Canadiens que nous sommes le producteur d’énergie le plus responsable au monde. Deron Bilous, ministre du Développement économique et du Commerce.

Toujours selon le politicien, en 2016, quatre Canadiens sur dix voulaient que l’expansion du pipeline se poursuive. « Aujourd’hui, grâce à la campagne, ils sont sept Canadiens sur dix », avance-t-il.