Un texte de Dereck Doherty

L’organisme, qui reçoit ces fonds du ministère fédéral de la Condition féminine, verra à la création d’un comité qui formulera un plan régional de formation pour les entreprises du secteur [automobile] en Outaouais, afin de leur apprendre des pratiques propices à la création de milieux de travail plus inclusifs , peut-on lire dans un communiqué.

On est vraiment honorées et contentes de recevoir ce financement-là , a affirmé la coordonnatrice de projet Marianne Lapointe. L’enveloppe, qui s’échelonnera sur trois ans, servira notamment à verser le salaire de la personne responsable du projet.

Pour Mme Lapointe, plus les femmes s’engagent dans des domaines traditionnellement masculins, plus il y en aura. On sait qu’une des grandes raisons pour lesquelles les femmes ne choisissent pas les métiers traditionnellement masculins, c’est parce qu’elles n’ont pas de modèles , a-t-elle expliqué.

Dans le secteur automobile en Outaouais, les femmes occupent seulement 2 % des emplois en mécanique et aucun poste en carrosserie, a précisé la coordonnatrice.

Un programme similaire mis en place par le passé dans le domaine de la construction a connu du succès. Cinq femmes qui avaient reçu des bourses dans le cadre du projet ont été en mesure de s’intégrer dans l'industrie, a indiqué Mme Lapointe.

Haut taux de réussite pour Option femmes emploi

Le député fédéral de Gatineau a expliqué que c’est le haut taux de réussite d’Option femmes emploi dans des domaines comme la construction et le transport collectif qui a permis à l’organisme de se voir octroyer ces fonds.

Ça nous aide à régler deux grands défis dans la région , a déclaré Steven MacKinnon. D’abord, les barrières qui existent entre les femmes et les métiers non traditionnels – dont l’automobile – et deuxièmement, le manque criant de main-d’oeuvre dans certains secteurs de notre économie.

Bien qu'il reconnaisse l'impact positif de tels programmes, le député MacKinnon a affirmé qu'en 2018, on devrait être rendus beaucoup plus loin en ce qui a trait à l'intégration des femmes aux domaines traditionnellement masculins.