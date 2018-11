Au cours des derniers jours, une vidéo tournée en Europe où elle demandait à des intervenants de s'exprimer contre le troisième lien, à Québec, a suscité de vives réactions, mais la députée solidaire n'entend pas modifier son approche malgré les critiques.

Selon elle, il faut plus de politiciens qui disent les choses telles qu'elles sont et qui sortent des sentiers battus.

« J'ai des beaux exemples. Gérald Godin, ces poèmes, il y avait plein de mots vulgaires là-dedans. On a eu Pierre Falardeau, on en a eu plein. Il y a des gens qui n'aimaient pas cela, mais il y a des gens qui aimaient ça. Pis, des politiciens qui parlent tout propre là et qui te disent des choses toutes bien mesurées, il y en a en masse. Il peux tu en avoir une qui joue un peu sur l'humour ou qui dit des choses un peu tranchées franches », questionne Mme Dorion.

La députée solidaire prendra aussi part à l'Assemblée générale annuelle de Québec solidaire Mauricie mercredi soir à titre d'oratrice invitée.