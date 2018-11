Espionnage, filature, poubelles volées, rumeurs persistantes, une lettre de démission qu’il n’a vue qu’après sa publication, ententes secrètes : l’aventure politique racontée par M. Brown ressemble à un thriller d’Hollywood. Radio-Canada a obtenu une copie sous embargo du nouvel ouvrage.

À mon avis, le coup a été l’idée des libéraux, possiblement aidés par des groupes qui avaient fort à perdre si je devenais premier ministre. Mon parti a simplement fini le travail. Extrait du livre « Takedown: The Attempted Political Assassination of Patrick Brown »

M. Brown nie encore catégoriquement les allégations d’inconduite sexuelles qui l’ont poussé vers la sortie le soir du 24 janvier 2018.

En entrevue avec Radio-Canada avant la publication de son livre, il affirme qu’il a été victime d’un coup monté. Selon lui, le Parti libéral a fouillé dans son passé et savait ce qu’il cherchait. Ses anciens collègues progressistes-conservateurs ont ensuite mis le plan à exécution, soutient-il.

M. Brown a de nombreux soupçons, raconte des séries de coïncidences, mais sans avoir de preuve concrète pour appuyer ses théories.

L’ex-chef progressiste-conservateur parle très peu de son successeur, Doug Ford, dans son livre. Questionné à ce sujet en entrevue, il explique qu’il s’est concentré sur la période entourant son départ, et que M. Ford a fait le saut en politique provinciale seulement après sa démission.

En entrevue, il dit aussi à mots couverts qu’il doit maintenir une bonne relation avec le premier ministre de l’Ontario, maintenant qu’il a été élu à la mairie de Brampton.

Toutefois, M. Brown n’épargne pas d’autres acteurs importants de la politique provinciale dans son livre. En voici des exemples :

Je crois qu’il y avait une campagne parmi certains éléments du Parti (progressiste-conservateur) qui ne pouvaient pas accepter que je modernise le parti plus vers le centre. Extrait du livre « Takedown: The Attempted Political Assassination of Patrick Brown »

M. Brown prétend que les organisateurs du parti ont travaillé fort pour ne pas qu’il reste loin de la formation politique, pour ne pas qu’il y revienne. Il est d’avis que c’était l’objectif de Vic Fedeli quand il a affirmé après avoir pris la direction par intérim que le parti était pourri.