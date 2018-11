Un texte de Jonathan Jobin

Ils n'avaient pas le choix. La formation se prépare à la finale de l'Est, dimanche, à la Place TD, contre les Tiger-Cats de Hamilton. Après tout, c'est la Ligue canadienne de football et ces conditions climatiques ne sont rien de nouveau.

Ça ne prend pas grand-chose pour se motiver pour ce match , a mentionné l'entraîneur Rick Campbell. C'est la finale de l'Est, alors les joueurs sont concentrés! Il y avait une excellente intensité. On veut s'assurer d'être prêts pour cette rencontre.

Le Rouge et Noir devrait entrer dans ce match avec un certain avantage psychologique sur ses adversaires. L'équipe a terminé la saison au premier rang dans l'Est et a remporté ses trois affrontements contre Hamilton. Le pilote du Rouge et Noir ne veut toutefois pas se laisser distraire par ces résultats.

Nous avons joué des matchs serrés contre eux cette saison, mais je ne me fie pas trop à la saison régulière. Nous les connaissons, ils nous connaissent, mais on regarde la situation comme une nouvelle semaine et un nouveau match , a lancé Campbell.

L'entraîneur-chef du Rouge et Noir, Rick Campbell Photo : Radio-Canada/Hallie Cotnam

En effet, les deux premiers affrontements entre le Rouge et Noir et les Tiger-Cats se sont soldés par des victoires serrées de moins d'un touché (21-15 et 35-31). On a démontré beaucoup de caractère dans ces deux matchs , a souligné le demi défensif Jean-Philippe Bolduc, qui s'attend toutefois à un affrontement encore très serré.

Les gens disent que c'est difficile de battre une équipe quatre fois dans une saison, mais c'est aussi difficile de gagner une première fois contre une formation qu'on n'a pas battu , a ajouté le numéro 20.

On se connaît bien et ce qu'on connaît d'eux, on l'exécute très bien. Par contre, il faut rester concentré et ne rien prendre à la légère. Jean-Philippe Bolduc, demi défensif

Un joueur qui a vraiment hâte de revenir

Le joueur le plus fébrile sur le terrain de la Place TD, mercredi, était probablement Antoine Pruneau. L'athlète de 29 ans n'a pas joué depuis le 22 septembre, face Eskimos d'Edmonton, en raison d'une blessure.

Il effectuera un retour au jeu dimanche. Je ne manque pas de motivation! J'ai envie de montrer à mes coéquipiers et à tout le monde ce que je peux faire. Un mois et demi ça va vite, mais le monde a le temps d'oublier comment tu peux contribuer », a souligné Pruneau après la pratique, avec un morceau de glace pris dans les cheveux.

Le demi défensif Antoine Pruneau reviendra au jeu dimanche face aux Tiger-Cats de Hamilton Photo : Radio-Canada

On sait combien on est chanceux de jouer au football à ce temps-ci de l'année. J'aurai plus d'énergie sur le terrain. [...] Je veux vraiment bien performer dimanche. J'ai une tonne de motivation , a dit Pruneau, qui s'attend à des Tiger-Cats affamés, même si l'équipe compte plusieurs blessés. Il croit notamment qu'on peut s'attendre à davantage de jeux truqués de la part de Hamilton en finale de l'Est.

Cette rencontre aura lieu à 13 h, à la Place TD. Pour l'instant, on prévoit une journée ensoleillée et une température clémente qui frôlera le point de congélation.