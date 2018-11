Les femmes représentent à peine 17 % des nouveaux ingénieurs au pays, selon Ingénieurs Canada, un pourcentage qui n’a pas augmenté depuis trois ans.

« Au Manitoba, on a moins de 10 % des ingénieurs qui sont des femmes [présentement dans l'industrie], mais les nouveaux ingénieurs qui sont des femmes maintenant sont au-delà de 21 % au Manitoba. C’est à ce 30 % qu'on pourrait commencer un changement durable », soutient Lisa Stepnuk, coordonnatrice du projet 30 en 30 pour l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Elle souligne que ce problème de représentation vient entre autres des stéréotypes qui sont maintenus quant à certaines professions : « Ça commence à la petite enfance, juste nos façons d'interagir avec nos enfants, en éducation, on a des préconceptions genrées qu’on impose sur les enfants à l’école, à la maison, dans la culture, les médias et dans la profession elle-même aussi, la culture au travail. »

Avoir plus d'ingénieures permettrait une meilleure diversité d’expériences, dit-elle, et « ça impacte nos expériences du monde : on peut amener différentes perspectives aux projets, à la résolution des problèmes, aux designs ».

« Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire comme ingénieurs : ce n'est pas seulement bâtir un pont, c’est aussi l'eau potable, l’environnement. Et on trouve que les filles et les femmes veulent vraiment améliorer le monde, alors le génie, c’est une bonne profession pour pouvoir faire cela », d'illustrer la coordonnatrice du projet.

Créer une coalition

Pour augmenter les statistiques, il n'y pas de solution miracle reconnaît Lisa Stepnuk : ça passe par une meilleure sensibilisation, plus d’éducation, et l’établissement de politiques et stratégies au sein des entreprises et organismes concernés.

Les quotas sont aussi à prendre en considération, note-t-elle. « Oui, parce que nous avons des biais : tout le monde en a. Moi aussi, même si je suis la coordonnatrice de ce projet et j’étudie le problème depuis 20 ans. Il faut changer les politiques d’embauche dans les places de travail pour combattre les biais qu’on a déjà. »

L'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba dit avoir plusieurs alliés dans cette démarche, des gros joueurs comme Hydro-Manitoba et la firme Hatch. « On a approché beaucoup d’employeurs, d’ingénieurs et on a reçu des réponses très positives. On essaie maintenant de vraiment commencer une coalition qui va s'attaquer au problème », résume Lisa Stepnuk.

Avec les informations de Louis-Philippe Leblanc