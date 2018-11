Isabelle Raharijaona, la directrice de la garderie Les Louveteaux de Thompson, souligne que cette situation la force à accueillir moins d'enfants. « On a ouvert le 16 mai avec très peu d’enfants parce qu’on n’avait pas de personnel », explique-t-elle.

Aujourd’hui, la situation s’est améliorée puisque 11 enfants sont pris en charge par l’établissement, mais les objectifs de capacité sont loin d’être atteints.

« J’ai 20 places dans cette garderie et, si j’avais du personnel, j’aurais pu ouvrir 20 places dès le premier mois », regrette Isabelle Raharijaona.

Présentement, la garderie fonctionne avec deux employés à temps plein en plus de la directrice. « Pour l’instant, ma solution, c’est de faire venir des personnes qui ne viennent pas du Canada, mais c’est quand même dommage », reconnaît-elle.

« Je devrais avoir, d’ici deux mois, deux nouveaux employés qui me permettront d’ouvrir l'intégralité de la garderie », ajoute la directrice.

Un problème assez répandu

René Déquier, le directeur général adjoint de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), remarque également que l’accès à du personnel francophone pour les établissements de l’Ouest canadien n’est pas chose aisée.

« Quand on cherche du personnel formé dans le milieu de la petite enfance dans l’ouest du Canada, c’est un grand défi parce que c’est réglementé », explique-t-il.

L’offre de garderie en français est déjà un problème dans la région, reconnaît le directeur général adjoint de la DSFM. « On sait qu’on a deux régions de Winnipeg qui ne sont pas desservies par des garderies francophones dans le coin de Sage Creek et Transcona », explique-t-il.

Pour pallier le manque de personnel, la DSFM et ses partenaires tentent d'améliorer la formation. « On travaille avec l’Université de Saint-Boniface qui offre un très bon programme. La Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba et la Fédération des parents du Manitoba vont offrir une formation pour le personnel afin qu’il continue de croître », précise René Déquier.

La directrice de la garderie de Thompson précise qu'une de ses priorités est d'engager des employés qui peuvent parler français. « Je sais que d’autres garderies finissent par embaucher du personnel non francophone pour des postes d’aide qui ne sont pas toujours en contact avec les enfants », explique-t-elle.

Isabelle Raharijaona reconnaît qu’elle ne pourra pas faire face à ce défi seule. « Je pense que je vais avoir besoin d’aide de garderies qui ont eu les mêmes expériences que moi pour essayer de trouver d’autres solutions », déclare-t-elle.

D'après des informations de Pierre Verrière