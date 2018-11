Un texte de Maud Cucchi

Heather Ogden et Guillaume Côté célèbrent leurs 20 ans de carrière au sein de la compagnie. Des rôles principaux, le couple de danseurs en a interprété, et non les moindres. Mais Anna Karenina sollicite une palette de talents peu commune dans leur répertoire.

Entre deux répétitions, ils évoquent la préparation physique et le jeu dramatique affûté que requiert la reprise de cette oeuvre initialement créée par le chorégraphe John Neumeier pour le Ballet de Hambourg, l’an dernier.

Il amène le langage de la danse classique à ses limites. C’est un ballet extrêmement difficile, car il faut avoir non seulement la précision de la danse classique, puis aussi la technique, mais également amener l'élément plus physique pour une période de 3 heures. Guillaume Côté, premier danseur et interprète de l'amant Vronsky

Le danseur Guillaume Côté interprète Vronsky, l'amant d'Anna Karénine dans la production du Ballet national du Canada. Photo : Radio-Canada/Michael Charles Cole

Heather Ogden et Guillaume Côté profitent des journées d’alternance où ils n’interprètent pas Anna Karenine et l’amant Vronsky pour peaufiner leur interprétation.

La danse comporte une part importante de jeu dramatique dans ce ballet où l’interprétation d’un rôle prend tout son sens, surtout pour l’interprète d’Anna Karénine.

Heather Ogden protège garde ses pieds bien au chaud dans des chaussons de camping, avant d'aller sur scène.

Montagnes russes d’émotions

Le récit tragique de l’héroïne russe puise dans une palette de sentiments : l’amour inavouable pour son amant, puis le désarroi, le sentiment de lâcheté d’avoir abandonné sa famille et les remords insurmontables, bientôt funestes.

C’est véritablement drainant. Je me sens épuisée à la fin, et pas seulement physiquement. C’est un spectacle dense sur le plan émotionnel. Heather Ogden, première danseuse et interprète d'Anna Karénine

Cette saison, la danseuse Heather Ogden célèbre ses 20 ans au sein du Ballet national du Canada. Photo : Radio-Canada/Michael Charles Cole

Anna Karenina lui offre un rôle principal à la mesure de son parcours : complexe et nuancé, légendaire et modernisé à la fois. La musique de Tchaïkovski y côtoie celle de Cat Stevens, alors que la Russie du XIXe siècle a été transformée en scénographie à l’abstraction contemporaine.

Ce rôle marque également la 20e année de la danseuse au sein de la compagnie. Cette saison, plusieurs autres danseurs recrutés à la même période célébreront ensemble deux décennies de carrière au BNC.