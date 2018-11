Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Bonne nouvelle pour les amateurs de hockey et de patinage. L'aréna devrait être opérationnel au plus tard le 1er mars, estime Raymond Comeault, président du centre récréatif Notre-Dame.

Selon lui, un contrat a été signé la semaine dernière avec Prairie HVAC/R, l'une des deux entreprises qui étaient en lice pour les travaux de remplacement de la machine qui fabrique la glace.

Il ajoute que certaines pièces de l'ancienne machine ont même été retirées cette semaine par l'entreprise responsable des travaux.

Raymond Comeault, président du centre Notre-Dame de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

Les responsables du centre avaient le choix entre un système au gaz fréon et un système à l'ammoniac, jugé plus efficace et plus écologique. Le centre va finalement poursuivre avec un système au fréon.

Raymond Comeault dit que c'est le coût qui a fait pencher la balance. Les travaux sont estimés à un peu moins de 500 000 $. « On espère qu'on n’aura aucune surprise. L'entreprise Prairie HVAC/R nous dit qu'il ne devrait pas y avoir de surprise grâce à tous les travaux qui seront faits », précise Raymond Comeault.

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard a promis que la Ville de Winnipeg débloquerait 100 000 $ pour les travaux de réparation.

Le Comité Riel devrait d'ailleurs se réunir le 19 novembre pour discuter de cette subvention.

Mathieu Allard se dit optimiste pour l’issue de la réunion. « J’ai déjà l’appui du conseiller de Saint-Vital, Brian Mayes. De plus, les fonds de réserve pour les terrains sont à la discrétion du conseiller municipal », rassure-t-il.

Le centre Notre-Dame dispose d'une réserve de 300 000 $ dollars et si cela s'avère nécessaire, il pourrait contracter un prêt auprès d'une institution financière, affirme Raymond Comeault. Il estime qu'il ne devrait y avoir aucun problème pour bénéficier d'un prêt.

« Le plan qu'on a choisi va venir avec une garantie sur la main-d'oeuvre et sur les pièces de cinq ans. Donc, on sait que pour les cinq prochaines années, on n’aura pas à s'inquiéter. Ce qui nous aidera beaucoup pour aller chercher du financement supplémentaire », dit-il.

La machine à glace à l'aréna Notre-Dame de Saint-Boniface montrait des signes de faiblesses depuis des années. Photo : Radio-Canada/Rudy Gauer

L'impact de la fermeture

Les équipes et les jeunes qui utilisaient l'aréna ont dû aller ailleurs pour s'entraîner cette année. Shaun Chornley, président de l’Association de hockey mineur de Saint-Boniface, dit que la fermeture de l’aréna Notre-Dame est un défi pour l’organisme.

Selon lui, cela à un impact, notamment les programmes féminins qui utilisent cette patinoire pour leurs matchs et leurs entraînements. « Comme association, cela nous touche aussi, car c’est un aréna de moins. Il faut réserver des patinoires et conduire parfois à l’extérieur de Winnipeg. Il y a des coûts associés à tout cela », dit-il.

De plus, Shaun Chornely affirme que c’est une situation met de la pression sur les entraîneurs et les responsables des équipes.