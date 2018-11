Deux studios canadiens sont dans la course pour obtenir le prix du jeu de l’année : Ubisoft Québec pour Assassin’s Creed Odyssey et Matt Makes Games pour Celeste.

Ces deux jeux ont joui d’une couverture médiatique favorable, quoique bien différente, puisque Assassin’s Creed Odyssey est un jeu majeur destiné au grand public, tandis que Celeste, du Vancouvérois Matt Thorson, est un jeu indépendant au déploiement plus modeste.

Il affrontent dans cette catégorie God of War (Sony Santa Monica), Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games), Monster Hunter: World (Capcom) et Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games).

Celeste parmi les favoris

Si Celeste ne l’emporte pas dans cette catégorie, il pourra toujours se rabattre sur le non moins prestigieux prix du meilleur jeu indépendant. Le jeu The Messenger, du studio québécois Sabotage Studio, est également en lice pour cette statuette, tout comme pour celle du meilleur premier jeu indépendant.

On retrouve également Celeste dans la catégorie du meilleur jeu véhiculant un sens ou un message social. Celle-ci souligne l’importance des jeux vidéo qui cherchent à amener une réflexion plus profonde sur le monde à l’extérieur du jeu.

Le jeu vancouvérois compétitionne aussi pour le prix de la meilleure bande sonore. L’auteur-compositeur-interprète Daniel Lanois, pour son travail sur la musique de Red Dead Redemption 2, affrontera le compositeur de la musique de Celeste dans cette catégorie.

Les studios du Québec à l’avant-plan

Ubisoft Québec et Assassin’s Creed Odyssey pourraient quant à eux recevoir les statuettes récompensant la meilleure direction artistique et le meilleur jeu d’action/aventure. Dans cette dernière catégorie, le studio montréalais Eidos a également des chances d’être victorieux grâce à Shadow of the Tomb Raider.

Un autre studio canadien d’Ubisoft, celui de Montréal, fait de son côté partie des candidats à l’obtention du prix remis au meilleur jeu en développement continu pour Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Initialement sorti en 2015, ce jeu continue d’attirer de nombreux joueurs qui alimentent une scène compétitive de plus en plus relevée. Ubisoft Montréal pourrait également mettre la main sur le prix du meilleur jeu d’action grâce à Far Cry 5.

Ubisoft Toronto n’est pas en reste, puisque le studio convoite le prix du meilleur jeu familial avec Starlink: Battle for Atlas.

Les artisans de Beenox, à Québec, célébreront sans doute, le 6 décembre prochain, si leur société mère Treyarch remporte les prix du meilleur jeu d’action, du meilleur jeu multijoueur et du meilleur design sonore pour Call of Duty: Black Ops 4. Beenox a en effet travaillé sur la version PC de ce jeu très populaire.

Dans la catégorie des jeux sportifs, EA Vancouver pourrait être récompensé grâce à FIFA 19.

Des personnalités reconnues

La Gréco-Canadienne Melissanthi Mahut, qui incarne la protagoniste d’Assassin’s Creed Odyssey, convoite le prix de la meilleure performance, tandis que le Canadien Dylan Falco espère entendre son nom à la remise du prix du meilleur entraîneur d’une équipe de sports électroniques pour son travail auprès de Fnatic pour League of Legends.

La personnalité YouTube et Twitch canadienne Imane Anys, alias Pokimane, pourrait quant à elle se voir remettre le prix du créateur de contenu de l’année.

Enfin, le travail de Vancouver dans l’organisation de The International 2018, le championnat du monde de Dota 2, sera peut-être souligné par l’obtention d’une statuette dans la catégorie du meilleur événement de sports électroniques.

La liste complète des nominations se trouve sur le site des Game Awards.