« J’espère que tu vas bien », dit une note manuscrite, « Si vous le voyez, demandez-lui d’appeler », peut-on lire sous une photo d’un homme disparu.

Le feu, reconnu lundi comme le plus meurtrier de l'histoire de l'État, a tué 48 personnes jusqu'à maintenant, puisque six morts ont été rapportés mardi. Le nombre total de disparus n’a pas été dévoilé, mais s’élevait à plus de 200 en début de semaine.

Une liste de disparus sera bientôt diffusée, a indiqué le shérif de Bute County, Kory Honea. Une centaine de membres de la Garde nationale vont prêter main-forte aux équipes de recherche déjà en place, a-t-il ajouté.

Nous voulons pouvoir couvrir le plus de territoire le plus vite possible. C’est une tâche particulièrement ardue. Kory Honea, shérif de Bute County

Une évacuation éclair

Greg Gibson est un de ceux qui ont consulté le tableau du centre d'évacués de Chico, mardi, dans l’espoir de trouver des nouvelles de ses voisins disparus. Il ignore s’ils ont tenté de fuir Paradise ou s’ils ont hésité quelques minutes de plus que lui. Environ 7700 maisons ont été détruites dans cette ville de 27 000 habitants.

« C’est arrivé si vite. Ça aurait été facile de décider de rester, mais ça aurait été le mauvais choix », souligne-t-il.

Greg Gibson a fui les flammes en compagnie de sa colocataire de 79 ans. Il est sans nouvelles de ses voisins à Paradise. Photo : The Associated Press/Gillian Flaccus

Harold Taylor, 72 ans, est un autre évacué qui s’est retrouvé dans ce centre de Chico. Le vétéran de la guerre du Vietnam, qui marche avec une canne, raconte qu’il a reçu un appel jeudi matin pour l'inciter à évacuer sa maison immédiatement. Il a vu les flammes s’élever derrière sa propriété, a quitté précipitamment sans rien apporter avec lui et a failli y passer.

Harold Taylor, un vétéran de la guerre du Vietnam, a fui les flammes, laissant tout derrière lui. Photo : The Associated Press/Gillian Flaccus

En chemin, il a tenté de convaincre son voisin de monter dans sa voiture et de partir avec lui, mais celui-ci a décliné l’offre. Harold Taylor ignore ce qui est advenu de son ami.

Nous n’avions même pas 10 minutes pour partir. Le centre-ville était déjà en feu, tous les restaurants et autres. Harold Taylor

Assise sur le trottoir devant un hôtel de Corning, Linda Rawlings est en état de choc. Elle a appris mardi matin, après plusieurs journées d’incertitude, que sa maison « bleu schtroumpf » de Magalia [au nord de Sacramento] a été rasée par le feu.

La maison de Linda Rawlings a été complètement détruite par les flammes. Photo : The Associated Press/Gillian Flaccus

Avant, vous avez toujours de l’espoir. Vous ne voulez pas abandonner. Mais maintenant, nous savons. Linda Rawlings

Mme Rawlings était partie à la pêche avec son père de 85 ans le jour où le feu s’est déclaré. Avant de quitter leur propriété, ses voisins ont ouvert la grille arrière de chez elle pour permettre à ses trois chiens de fuir. Les chiens ont été recueillis plusieurs jours plus tard, attendant patiemment dans les restes calcinés de leur maison.

La technologie, un appui de taille pour les équipes de recherche

La recherche des victimes s’appuie sur des appareils portables qui peuvent identifier des données génétiques de victimes en quelques heures plutôt qu’au bout de plusieurs jours ou semaines.

« Dans plusieurs cas, sans technologie génétique rapide, le processus est terriblement fastidieux », explique Frank DePaolo, un expert du Bureau du coroner de New York qui est à l’avant-garde scientifique de l’identification de restes humains depuis la tragédie du World Trade Center en 2001.

Avant la tragédie de Paradise, l’incendie le plus meurtrier en Californie était celui qui a ravagé Griffith Park à Los Angeles en 1933, tuant 29 personnes.

À l’autre bout de l’État, dans le sud, les pompiers gagnent du terrain contre le vaste brasier qui a tué deux personnes et détruit plus de 400 structures dans la région de Malibu, où habitent de nombreuses stars.

Le secrétaire de l’Intérieur Ryan Zinke a annulé une visite en Asie pour se rendre dans les zones des feux mercredi et jeudi.

Des pompiers de la Californie fouillent les décombres d'une maison détruite par le feu Camp Fire à Paradise. Photo : Reuters/Terray Sylvester

L’origine des incendies n’a pas encore été déterminée par l’enquête en cours, mais ils ont pris naissance en même temps et dans le même secteur où deux services publics ont rapporté des problèmes.

La société avait informé vendredi les organismes de réglementation qu’une ligne électrique à haute tension près de la région avait connu un problème juste avant l’apparition des premières flammes.

Poursuite déposée contre Pacific Gas & Electric

Des propriétaires qui ont perdu leur maison dans le brasier dans le nord de l’État ont déposé mardi une poursuite contre Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) Ils accusent l’entreprise de négligence et d’être responsable de la tragédie. PG&E n’a pas répondu à un courriel envoyé par Associated Press.

Mercredi, l’action de PG&E a chuté de 18 %, après l'envoi par l’entreprise d'un avertissement relativement à un manque de liquidités possible si ses équipements étaient tenus responsables d’avoir allumé les feux qui ravagent la Californie.

La compagnie affirme que ses responsabilités pourraient dépasser la couverture d’assurance qu’elle a renouvelée récemment, ce qui s’ajouterait à la pression financière importante à laquelle elle est déjà confrontée.

PG&E a déjà retiré 3 milliards de dollars (près de 4 milliards de dollars canadiens) de sa marge de crédit, en prévision de responsabilités à payer en lien avec les feux.