Il a l'intention de rester chef de l'opposition officielle jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit choisi.

Je dois avouer que j'étais un peu triste, si on peut dire , déclare Monique LeBlanc, députée de Moncton-Est pour le Parti libéral, qui confirme le départ de Brian Gallant. Ça fait un petit moment que Brian nous dit qu'il pense à son avenir.

Je suis entrée en politique beaucoup à cause de Brian. [...] On a passé un quatre ans extraordinaire. Je suis très fière du travail qu'on a fait. Monique LeBlanc, députée de Moncton-Est pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick

Déjà des prétendants au poste de chef

Bien que la démission ne deviendra officielle qu'à 11 h jeudi, déjà des libéraux annoncent être intéressés ou avoir été approchés pour briguer la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

Susan Holt, lors de la dernière campagne électorale Photo : Radio-Canada

La candidate déchue dans la circonscription de Fredericton-Sud pour les libéraux, Susan Holt, dit avoir été approchée pour diriger le Parti libéral.

J’imagine que c’est parce que je suis pour un gouvernement plus ouvert et des politiques publiques plus collaboratives avec un plus grand engagement citoyen , lance-t-elle.

En revenant sur la campagne électorale, Susan Holt estime que son parti aurait pu mieux expliquer de quelle façon il entendait assainir les finances publiques.

Je pense que les électeurs n’ont pas été convaincus par la façon dont nous avons géré la situation financière de la province, malgré le fait que nous avons diminué le déficit Susan Holt, candidate libérale défaite

Elle affirme qu’il est cependant prématuré pour elle de prendre une décision étant donné qu’au moment de l’entrevue Brian Gallant n’avait pas encore indiqué ses intentions.

Le député Wayne Long est d'avis que le gouvernement a mal présenté sa réforme à la population. Photo : Facebook

S’il y a une opportunité dans le futur, je serais certainement intéressé à diriger le Parti libéral du Nouveau-Brunswick , affirme pour sa part Wayne Long, député libéral fédéral de la circonscription de Saint-Jean-Rothesay.

Wayne Long indique que le parti doit se reconstruire dans le sud-ouest de la province, puisque le message a été perdu dans cette région . Il se sent en mesure de rétablir le lien de confiance entre son parti et les électeurs.

Wayne Long dit cependant ne pas avoir l’intention de participer à une course à la chefferie si Brian Gallant vient à démissionner prochainement.

Je vais me représenter dans Saint-Jean-Rothesay en 2019 et je veux continuer mon travail comme député fédéral. Wayne Long, député libéral fédéral de la circonscription de Saint-Jean-Rothesay

Il indique cependant que deux, trois ou quatre ans après son éventuelle réélection aux élections fédérales, il a l’intention de briguer la chefferie du parti libéral provincial.

Pas une surprise , juge un expert

Je ne dirais pas que c’est une surprise , lance quant à lui le politologue de l’Université de Moncton Roger Ouellette, à propos de l'annonce de la démission du chef libéral.

Dans l’histoire moderne, jamais un chef de gouvernement ou un premier ministre qui a perdu les élections n’a pu rester en place et diriger ses troupes jusqu’aux prochaines élections. Roger Ouellette, politologue

Brian Gallant devra aussi se demander s’il souhaite rester ou non député de sa formation politique une fois que la transition sera terminée.

Le politologue Roger Ouellette Photo : Radio-Canada

Roger Ouellette note que, souvent, le chef d'un parti politique démissionne aussi de son poste de député quelques mois après avoir quitté la direction de la formation.

Monsieur Gallant doit réfléchir. Est-ce qu’il veut rester à l’Assemblée? Est-ce qu’il veut poser des questions? Roger Ouellette, politologue

C’est justement ce qui s’est produit avec Shawn Graham, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Stephen Harper et Thomas Mulcair, observe le politologue.

Brian Gallant doit faire l'annonce officielle de sa démission comme chef de l'opposition officielle à l'Assemblée législative jeudi matin, à 11 h.