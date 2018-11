L'arrondissement le plus peuplé de Montréal compte de nombreux immeubles de six logements et plus avec des locataires à faible revenu. Or, la hausse de taxes moyenne pour ce type d'immeuble en 2019 atteint 5,71 % dans cet arrondissement, alors qu’elle est en moyenne de 4,13 % dans l’ensemble de la Ville.

La mairesse Sue Montgomery reconnaît que les locataires de son arrondissement en subiront les conséquences lorsque leurs propriétaires hausseront les loyers.

« Cela me préoccupe beaucoup », dit-elle.

Les propriétaires ne devraient pas transférer les augmentations de taxes à leurs locataires, croit pour sa part Claire Abraham, organisatrice communautaire du groupe Projet Genèse qui lutte contre la pauvreté et pour le droit au logement.

« Ce sont les propriétaires qui, quand ils vont vendre leur immeuble, vont récupérer les profits. Donc des charges comme l'entretien de l'immeuble et les taxes, ça ne devrait pas revenir aux locataires, mais être payé par les propriétaires », dit-elle.

C’est dans l’arrondissement voisin d’Outremont que l'augmentation de la taxe sera la plus élevée pour les immeubles de six logements ou plus, à 5,83 %, alors qu’elle sera la moins élevée dans Montréal-Nord, à 2,31 %.

En moyenne, la hausse de taxes résidentielle pour les Montréalais sera de 1,7 %, mais il existe aussi une importante disparité selon le type de logement. Ainsi, l’augmentation moyenne pour les propriétaires de condominiums sera de 0,32 %, pour ceux d’unifamiliales, de 1,31 %, et pour ceux d’immeubles de 2 à 5 logements, de 1,57 %.

D’après un reportage de Benoît Chapdelaine