Un texte de Yannick Donahue

« On ne se laissera pas dicter ce qu'on a à faire par le fédéral », a déclaré le premier ministre François Legault au sujet de la menace d'Ottawa de couper les transferts en santé si des examens médicaux nécessaires continuent d'être payés par les patients dans le secteur privé.

M. Legault a rappelé, mercredi, que la santé était de compétence provinciale et que « le Québec va gérer son système de santé comme bon lui semble ».

« Il n'y a aucune volonté de développer le secteur privé » au-delà de ce qui existe en ce moment, a-t-il affirmé.

Il y a des gens qui préfèrent passer par le secteur privé pour certains examens; c'est encadré, et ça va rester comme ça. François Legault, premier ministre du Québec

Plus tôt mercredi, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a aussi été interpellée sur la question de cette menace d'Ottawa, exprimée dans une lettre envoyée par la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, à l'ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en août.

La ministre de la Santé Danielle McCann veut renforcer le système public de santé au Québec. Photo : Radio-Canada

Dans sa missive, Mme Petitpas Taylor a écrit que la Loi canadienne sur la santé vise notamment à « assurer aux Canadiens et Canadiennes un accès aux soins médicalement nécessaires selon leurs besoins en santé et non de leur capacité ou de leur volonté de payer ».

Ottawa souhaite mettre fin à un système à deux vitesses, où les examens médicaux nécessaires peuvent être effectués plus rapidement si le patient consent à payer.

Danielle McCann promet de protéger l’accès aux soins de la population.

Ce qui est important pour nous, c’est que les Québécois aient accès aux services. Alors, il n’est pas question de fermer des portes d’accès pour le moment. Danielle McCann, ministre de la Santé

La ministre compte aussi améliorer le réseau public. « Il faut absolument qu’on renforce le système public. C’est notre orientation. Cela a toujours été le cas », a-t-elle déclaré.

Menace de réduire les transferts

Dans sa lettre, la ministre fédérale souligne que si le Québec – ou une autre province – refusait de se conformer aux exigences d'Ottawa, les montants déboursés seront déduits des transferts fédéraux en santé. En cas de respect de la nouvelle structure de fonctionnement, toutefois, le fédéral s'engage à dédommager les gouvernements provinciaux.

Face à une possible réduction des transferts fédéraux, Danielle McCann insiste pour dire qu’elle va défendre l’intérêt des Québécois. « La santé, c’est le champ de compétence du Québec, c’est le champ de compétence des provinces, a-t-elle déclaré. Nous, ce qu’on dit : l’accès d’abord et avant tout. Si le fédéral veut nous financer davantage en santé… »

La ministre indique que le gouvernement Legault a la capacité de payer. « Les fonds publics québécois vont permettre l’accès à ces services », a-t-elle dit. Par exemple, a-t-elle illustré, 80 % des tests de résonance magnétique sont actuellement effectués dans le secteur public, chiffre que le gouvernement caquiste compte faire augmenter.

Nous, on est pour l’universalité et pour la gratuité des services. Alors, on va travailler dans ce sens-là. On va faire en sorte qu’il va y avoir une équité dans le système. Danielle McCann, ministre de la Santé

Mme McCann dit qu’elle va s’entretenir prochainement avec son homologue à Ottawa.

« Nous allons être en discussion avec Mme Petitpas-Taylor, certainement. Nous avons encore du temps », a-t-elle précisé.

Elle a refusé de se prononcer à savoir si le Québec possédait un système de santé à deux vitesses.

Cette nouvelle pomme de discorde entre le fédéral et le provincial n'est pas sans rappeler le dossier des frais accessoires. Là encore, Ottawa avait demandé à Québec d'abolir des montants supplémentaires facturés aux patients.