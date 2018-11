Les joyaux qui seront présentés comprennent des pendentifs perle et diamant, des boucles d'oreilles et un collier de très grande valeur; ils n’ont pas été vus en public depuis plus de 200 ans.

Ces pièces uniques mises en vente proviennent de la collection de la maison royale italienne de Bourbon-Parme.

Selon la firme Sotheby's, qui dirige les enchères, il s’agit de « l'une des plus importantes collections de bijoux royaux jamais apparues sur le marché ».

Un collier orné de perles, de rubis et de diamants ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. Photo : Getty Images/Cate Gillon

La valeur historique de ces pièces « offre un aperçu captivant de la vie de ses propriétaires », souligne Daniela Mascetti, vice-présidente chez Sotheby’s, mais c’est surtout la beauté inhérente aux pièces elles-mêmes, les pierres précieuses dont elles sont ornées et le savoir-faire exceptionnel dont elles font preuve » qui caractérisent ces bijoux, souligne-t-elle.

L'un des bijoux les plus prisés du lot est la Perle de Marie-Antoinette, un pendentif en perle naturelle et diamant, d'une valeur estimée à 2 millions de dollars américains.

Une femme présente un pendentif de diamants orné d'une perle en forme de poire ayant appartenu à Marie-Antoinette, évalué à 2 millions de dollars américains. Photo : getty images for sotheby's/Michael Bowles

Un collier de perles et de diamants naturels ainsi qu’une paire de boucles d'oreilles en perles et en diamants devraient quant à eux rapporter jusqu'à 300 000 $ US, estime Sotheby’s.

Quant à la bague monogramme contenant une mèche de cheveux de Marie-Antoinette, elle est évaluée à environ 10 000 $ US.

Parmi les autres objets mis aux enchères figurent des bijoux ayant appartenu au roi Charles X, aux archiducs d'Autriche et aux ducs de Parme, dont une tiare en diamant d'une valeur pouvant estimée à 550 000 $ US.

Une femme porte quelques-unes des pièces mises aux enchères. Photo : AFP/Getty Images/DANIEL LEAL-OLIVAS

Marie-Antoinette, qui était une princesse autrichienne avant son mariage avec le roi de France Louis XVI, a connu un destin aussi célèbre que tragique à la suite de la Révolution française de 1789.

Elle meurt guillotinée par les révolutionnaires français en octobre 1793, huit mois après l’exécution de son mari.

Reconnue et souvent détestée pour son style de vie insouciant et extravagant, Marie-Antoinette suscitait la haine des révolutionnaires français qui voyait en elle et ses excès une insulte au peuple qui vivait alors dans la famine et la misère.

Avant sa mort, la reine avait pris soin de faire parvenir ses bijoux en secret à sa famille, en Autriche, avant de tenter sans succès de fuir la France avec son époux et leurs enfants. Elle est morte à l’âge de 37 ans.