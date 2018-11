Les accréditations, comme celle retirée la semaine dernière au reporter Jim Acosta, « ne devraient pas être utilisées comme une arme », a déclaré le président de Fox News, Jay Wallace, dans une déclaration publiée mercredi, indiquant que sa chaîne « (soutenait) CNN dans sa démarche en justice ».

Concrètement, Fox News entend intervenir en tant qu'« ami de la cour » (amicus curiae), qui permet à un tiers non directement impliqué dans un litige de se joindre à une procédure en cours, non pas pour obtenir réparation, mais pour faire entendre sa position et soutenir la poursuite.

Bien que nous n'approuvions pas le ton antagoniste croissant employé à la fois par le président et les médias lors de récents points de presse, nous sommes favorables à une presse libre, à l'accès (des médias au gouvernement) et à des échanges ouverts pour le public américain. Jay Wallace, président de Fox

Associated Press, Bloomberg, le New York Times, le Washington Post, Politico, USA Today, NBC et d'autres médias ont ensuite annoncé dans une déclaration conjointe qu'ils interviendront également à titre d'« ami de la cour » dans ce dossier. Fox News s'est aussi jointe à cette déclaration commune.

« Que les nouvelles du jour concernent la sécurité nationale, l'économie ou l'environnement, les journalistes couvrant la Maison-Blanche doivent demeurer libres de poser des questions », ont-ils fait valoir.

Il est impératif que des journalistes indépendants aient accès au président et à ses activités, et que les journalistes n'en soient pas empêchés pour des raisons arbitraires. Nos organisations médiatiques soutiennent le droit constitutionnel fondamental de poser des questions à ce président, ou d'importe quel président. Déclaration conjointe de plusieurs médias

Dans un document judiciaire versé au dossier mercredi, plusieurs responsables du secrétariat à la Justice révèlent que Donald Trump et la Maison-Blanche plaident plutôt qu'ils ont « toute discrétion pour gérer l'accès des journalistes » à la résidence officielle du président américain.

CNN a annoncé mardi qu'elle poursuit l'administration Trump pour contester le retrait de l'accréditation de son correspondant Jim Acosta, survenue dans la foulée d'un échange houleux avec le président Trump lors d'une conférence de presse le 7 novembre.

La Maison-Blanche avait affirmé que la décision n'était pas liée aux questions du journaliste, qui soulignait que la campagne Trump avait présenté, de manière exagérée selon lui, comme une menace pour les Américains le convoi de plusieurs milliers de migrants venus d'Amérique centrale en route vers la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, avait justifié ce retrait par ce qu'elle avait présenté comme le comportement déplacé de Jim Acosta envers une jeune stagiaire chargée de récupérer le micro lors de la conférence de presse.