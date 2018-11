Un texte de Lyssia Baldini

Deux Francothons

Le Francothon est de retour à Saint-Isidore et à Legal cette fin de semaine. Encouragez vos organismes francophones!

Tout d'abord, à Saint-Isidore, venez déguster des échantillons des bières qui seront choisies pour le Carnaval de cet hiver. Il y aura également du chili, des salades et d'autres mets.

Le Francothon se déroule lors d'un 5 à 7, le vendredi 16 novembre, au Centre culturel de Saint-Isidore.

Francothon Alberta 2018 Photo : Radio-Canada

Si vous êtes à Legal, c'est avec un souper spaghetti que le Francothon sera lancé.

Pour ceux et celles qui viennent de l'extérieur de Legal, un service de transport gratuit est offert aux résidents de Saint-Albert et de Morinville.

Le Francothon se déroule le samedi 17 novembre, au Centre communautaire Centralta, à Legal, à 17 h.

Edmonton

Post Script

Ne manquez pas le spectacle du groupe Post Script, composé des deux Francos-Albertains, Paul Cournoyer et Stéphanie Blais! Le groupe présentera des nouvelles chansons de son tout dernier album, The Light I Can't Block Out, dans une ambiance intime.

Le groupe a d'ailleurs lancé une toute dernière création, la chanson Dead Flowers, qui est disponible sur Spotify depuis le 9 novembre.

Le groupe Post Script composé de Paul Cournoyer et Stéphanie Blais Photo : Gracieuseté : Post Script

En première partie, c'est l'artiste Indie-folk, St-Arnaud, qui ouvrira la soirée.

Le concert a lieu le jeudi 15 novembre, à 20 h 30, à l'Empress Ale House, à Edmonton.

Les lettres de ma mère

Le club des retraités d’Edmonton vous invite à venir voir le film Les lettres de ma mère, un film réalisé par Serge Giguère.

Le réalisateur a trouvé une centaine de lettres écrites par sa mère, à son frère Henri, entre 1946 et 1957. Dans le documentaire, il raconte l'histoire d'un Québec rural au fil des récits, des témoignages et des confidences de sa famille.

Le réalisateur Serge Giguère Photo : Radio-Canada/Jean-Simon Fabien

Grâce aux lettres, on en apprend sur la vie d'une mère qui élève ses 16 enfants avec amour, mais avec beaucoup de difficulté. La famille habitait à la campagne, et vivait de ce que la terre pouvait leur donner. Une époque qui était dure : le travail dans les manufactures était rare et l'école coûtait cher.

C'est un film touchant qui aborde ce qu'il y a de plus intime au coeur de tous, l'amour maternel.

La présentation sera suivie d'une discussion et d'un repas. La soirée de déroule le samedi 17 novembre, au théâtre de la Faculté Saint-Jean, à 19 h 30 et c'est gratuit!

Brahms, Schumann & Strauss

Le Centre Winspear présente deux concerts des compositeurs classiques Brahms, Schumann et Strauss. Le chef d'orchestre invité est José Luis Gomez.

Le chef d'orchestre José Luiz Gomez est reconnu pour son énergie électrisante et sa grande créativité. Photo : Matthieu Gauchet

Né au Venezuela, il a été catapulté aux yeux de la presse internationale en remportant le premier prix du Concours international de chefs d'orchestre Sir Georg Solti à Francfort, en 2010. Une décision qui avait été unanime.

Il y aura également comme invitée, la grande violoniste Karen Gomyo accompagnée du Aurora, exFoulis, un violon Stradivarius de 1703, qui a été acheté spécialement pour elle.

Le violon a été acheté spécialement pour l'artiste par un commanditaire privé. Photo : Gabrielle Revere

Karen Gomyo a été acclamée par le Chicago Tribune comme "une artiste de premier ordre, dotée d'une réelle maîtrise, d'une vitalité et d'une brillance aux intensités musicales".

Les deux concerts ont lieu les vendredi 16 et samedi 17 novembre à 19 h 30 au Centre Winspear.

Calgary

Maxim Martin ENFIN

Vous avez envie de rire? Et bien l’humoriste québécois Maxim Martin revient sur scène, avec son 5e spectacle solo!

L'humoriste présente son spectacle solo Maxim Martin ENFIN. Photo : Courtoisie La Boîte Simard Hébert

Son nouveau spectacle est un retour aux sources, où il flirte avec les limites de la censure, à une époque où cela peut être dangereux de le faire.

Maxim Martin ENFIN est présenté un soir seulement, à La Cité des Rocheuses le vendredi 16 novembre à 20 h.

Roméo & Juliette

L'Opéra de Calgary présente une nouvelle adaptation du Roméo & Juliette de Charles Gounod. L'Opéra capture tout le drame et la passion de cette histoire intemporelle, de deux jeunes amoureux.

Dans cette production somptueuse, c'est le directeur artistique de l'Alberta Ballet, Jean Grand-Maître, qui signe la chorégraphie. Roméo & Juliette met en vedette des professionnels du Alberta Ballet, mais aussi des étudiants.

Roméo & Juliette Photo : Courtoisie Calgary Opera

C'est la soprano Anne-Marie MacIntosh qui interprète le rôle de Juliette et le ténor Adam Luther, celui de Roméo. Le spectacle est interprété en français avec des sous-titres en anglais.

Ne manquez pas ce classique les samedi 17, mercredi 21 et vendredi 23 novembre, à 19 h 30, à l'auditorium Jubilée de Calgary.