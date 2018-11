Les policiers ont mis la main sur Jason Stuart, âgé de 28 ans et résident de Gatineau au début de la semaine. Il a comparu devant la Cour du Québec mardi, faisant face à des accusations d’introduction par effraction et de séquestration et de voie de fait, entre autres.

Jason Stuart a été arrêté en lien avec un braquage à domicile survenu dans le secteur de Buckingham en octobre. Photo : Gracieuseté du SPVG

Jason Stuart est toujours détenu dans l’attente de sa prochaine comparution, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, indique le SPVG dans un communiqué.

Le corps policier poursuit son enquête et d’autres arrestations sont à prévoir, peut-on lire dans le communiqué.

Trois personnes se trouvaient dans la maison de Buckingham au moment des faits, et les suspects auraient pris la fuite après avoir confronté les occupants des lieux. Une seule des trois personnes se trouvant dans la résidence a subi des blessures mineures.

La première personne accusée dans l’affaire, Julie Dumonchel, 42 ans, originaire de Thurso, a comparu vendredi et a été libérée sous certaines conditions.