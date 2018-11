Kevin Haché affirme que l’ancien ministre de la Santé Benoît Bourque avait expliqué, au début de l’été, que des médecins faisaient du remplacement à Caraquet et que ce programme continuerait jusqu’au 1er janvier 2019. Ce que le maire entend ces jours-ci n’est guère rassurant.

Mais depuis ça, la seule chose qu’on entend maintenant dans la communauté, c’est que nos médecins partent. On a ouï dire qu’il y aurait déjà deux médecins qui ont annoncé qu’ils partaient, peut-être même d’autres , affirme Kevin Haché, en entrevue à l'émission radiophonique Le réveil Nouveau-Brunswick, d'ICI Acadie.

Selon le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, il est connu depuis un certain temps qu'un médecin prévoit quitter son poste et qu'un autre changera de pratique. Je ne sais pas si M. Haché fait référence à ces deux-là, mais ce n’est pas nouveau et je pense que c’était connu dans la population.

On travaille sur des remplacements. Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau de santé Vitalité

Le président du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Le conseil municipal de Caraquet demande une réunion avec le ministre de la Santé et des représentants du Réseau de santé Vitalité pour faire le point sur la situation. Gilles Lanteigne répond qu'il ira discuter avec les gens de Caraquet s'il y est invité, comme on l'a fait depuis deux ans , ajoute-t-il.

Je peux vous dire que le conseil municipal de Caraquet est vraiment craintif étant donné qu’on entend qu’il y a des médecins qui partent, mais on n’entend pas qu’il y en a qui viennent. Kevin Haché, maire de Caraquet

Le maire s’en fait notamment pour le service d’urgence qui risque, selon lui, de ne plus être offert 24 heures sur 24.

L’engagement a toujours été de garder ce service ouvert et de faire ce qu’il fallait pour le garder ouvert, et c’est dans ce sens-là qu’on travaillle , répond Gilles Lanteigne.

L'instabilité gouvernementale, un obstacle pour l'échéchancier

L’échéancier des mesures provisoires appliquées depuis le printemps dernier prend fin le 31 décembre. C'est bientôt, reconnaît Gilles Lanteigne. Il assure toutefois que le dossier est prêt, que les documents sont entre les mains du nouveau ministre de la Santé, Hugh Flemming, mais qu'il faut lui donner un peu de temps pour se familiariser avec le dossier.