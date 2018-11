L’an dernier, les jeunes s’étaient vus interdire l’accès aux amoncellements de neige formés par les déneigeuses pour des raisons de sécurité.

La décision avait provoqué la consternation de certains parents, qui se sont regroupés pour faire renverser le règlement.

« On a écouté le milieu, les écoles et les parents. On a refait nos devoirs et on a trouvé des consignes de sécurité. Donc, avec les nouvelles informations qu’on avait, on est revenu sur la décision », admet la porte-parole de la commission scolaire, Marie-Ève Desrosiers.

La présidente du conseil établissement de l’école Marguerite-Belley, Valérie Lecompte, se réjouit du revirement.

« On a produit un schéma. Ça prend une certaine pente, une aire de dégagement, les enfants doivent glisser un à la fois et un surveillant doit s’assurer que la butte est sécuritaire », explique-t-elle.

Le document soumis par les parents recense essentiellement les bonnes pratiques de glisse au Québec.