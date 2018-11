Les résidents de Halifax, Niagara Falls, Owen Sound, St. John's, Scarborough, Stratford et Toronto ne recevront pas non plus de courriers en ce mercredi.

C'est la deuxième fois que la ville de Windsor est touchée par un arrêt de travail de 24 h. Elle faisait partie des premières villes qui avaient été frappées le premier jour de ces grèves tournantes le 22 octobre dernier.

Postes Canada et le syndicat se sont engagés à poursuivre les pourparlers pour le renouvellement des conventions collectives, mais le STTP accuse la partie patronale de ne pas négocier de bonne foi.

Les principales revendications des 50 000 membres du syndicat portent sur la sécurité de l’emploi, la suppression des heures supplémentaires, l’amélioration de la santé et de la sécurité et l'équité salariale entre les facteurs et factrices ruraux et suburbains.