Le Foyer Notre-Dame-de-Lourdes de Bathurst, par exemple, n’accepte plus de nouveaux patients à cause d’une pénurie de personnel.

La femme de Maurice LeBlanc, qui est atteinte d’Alzheimer, attend une place à ce foyer depuis plus d’un an. L'aînée de 71 ans occupe un lit à l’hôpital de Bathurst en attendant que cette place se libère.

M. LeBlanc ne s’attend pas à ce qu’une place soit libre avant juin prochain, au moins. Il y a des lits de libres, qui pourraient prendre du monde, mais il n’y a pas assez d’employés.

Maurice LeBlanc visite tous les jour, à l'hôpital de Bathurst, sa femme qui attend une place dans un foyer de soins. Photo : CBC

Ironie du sort, sa conjointe a pris sa retraite il y a 22 ans comme employée du même foyer où son mari tente aujourd’hui de la placer.

En attendant, il passe de longues heures auprès d’elle tous les jours, à l’hôpital, pour s’assurer de son bien-être. À son âge, il trouve la situation « un peu difficile ».

Selon la directrice générale du Foyer Notre-Dame-de-Lourdes, Renée Morrison, il n’est pas question d’accepter de nouveaux résidents avec le nombre d’employés existant. Il manque d’infirmières auxiliaires, mais aussi de préposées à son foyer.

On se doit de maintenir un nombre d’employés adéquat et sécuritaire, justement pour assurer la sécurité de nos résidents et assurer la sécurité de nos employés , explique-t-elle.

Il faut un nombre minimal d'employés pour assurer des soins de qualité et la sécurité des résidents, explique la directrice générale du Foyer Notre-Dame-de-Lourdes. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Une pénurie partout

La pénurie est généralisée, confirme Justin Wies, de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. L’Association a lancé il y a six mois un programme de recrutement et de rétention d’employés des foyers de soins. Ce programme cible principalement les infirmières, en ce moment, puisqu’il en manque plus que toute autre catégorie d’employés.

L’Association recrute activement de futures diplômées au sein des universités, même à l’extérieur de la province. Elle cherche aussi à améliorer les conditions de travail des infirmières pour faciliter la rétention.

L’organisme n’est pas en mesure de fournir de chiffres précis sur le nombre de postes vacants dans les foyers de soins. Des données devraient être disponibles à la fin du mois.

Le PM Higgs veut plus d'information

À Fredericton, le nouveau premier ministre Blaine Higgs se dit conscient du problème, qui ira d’ailleurs en s’aggravant. Il dit avoir été prévenu par l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick qu’il manquera 5000 infirmières d’ici 5 ans.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, veut en savoir davantage sur la pénurie, ses causes et les solutions possibles. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Il dit avoir demandé plus de précisions à ce sujet, pour savoir notamment où les pénuries seront les plus aiguës et si les diplômées en sciences infirmières au Nouveau-Brunswick trouvent des emplois dans la province.

Avec les renseignements de Gabrielle Fahmy, Wildinette Paul et Anaïs Brasier