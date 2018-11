Dirigée par Allan Sandler et d'Andy Nulman (cocréateur de Just for Laughs), l’équipe de Belles on Broadway and Beyond a déjà discuté avec Michel Tremblay, ainsi qu'avec René Richard Cyr et Daniel Bélanger, les deux hommes derrière le succès de la comédie musicale.

Allan Sandler est déjà familier avec l’univers des Belles-Soeurs. Sa société de production a adapté la comédie musicale du trio Tremblay-Cyr-Bélanger en langue anglaise, avec le spectacle Belles Soeurs The Musical.

Michel Tremblay a écrit un nouveau livre durant son « année sabbatique » Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

L’argent investi par le Fonds Capital Culture Québec (financé par la SODEC et le Fonds de solidarité FTQ) vise à permettre aux producteurs d’« enrichir l'équipe de création, de mise en marché et d'opérations avec des collaborateurs et artisans de Broadway », selon le communiqué dévoilé par l’organisme.

À moyen terme, le FCCQ pourrait investir jusqu'à 2,5 millions de dollars supplémentaires pour produire la pièce sur Broadway ou ailleurs dans le monde.

Allan Sandler et Andy Nulman sont actuellement en discussion avec des producteurs et artisans de la scène new-yorkaise.