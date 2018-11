Au Manitoba, la pilule Mifegymiso est offerte gratuitement et sans ordonnance dans trois endroits : la Clinique de santé des femmes de Winnipeg, le Centre des sciences de la santé de Winnipeg et le Centre régional de la santé de Brandon. Ailleurs dans la province, le médicament peut être prescrit et il est disponible en pharmacie, mais malgré son remboursement assuré par la province, il est encore rarement délivré aux femmes qui souhaitent avorter.

Selon la province, depuis la mise en service de la pilule en 2017, 29 ordonnances ont été émises. Mais selon la firme d'analyses pharmaceutiques IQVIA, aucune ordonnance n'avait encore été remplie en date d'août 2018.

En Saskatchewan, près de 400 personnes ont reçu la pilule abortive en pharmacie, et des provinces plus peuplées avec une couverture universelle comme l'Alberta (2573) et l'Ontario (6612) ont déjà délivré des milliers de pilules, selon des chiffres obtenus par CBC auprès de pharmacies canadiennes de détail.

Mifegymiso, une combinaison de deux médicaments, peut coûter jusqu'à 300 $ s'il est prescrit.

La directrice générale de la Clinique de santé des femmes de Winnipeg, Nadine Sookermany, dit qu'elle aurait espéré que l'accès à la pilule permette de faire une différence dans les communautés isolées. « Ces chiffres ne me surprennent pas », dit-elle.

« J'imagine que j'espérais qu'il y aurait un meilleur accès [à la pilule] en dehors des endroits où elle est subventionnée. »

Voyager loin pour Mifegymiso

Selon Nadine Sookermany, la province doit faire plus que simplement offrir la pilule gratuitement dans les lieux qui pratiquent les avortements chirurgicaux.

Elle dit voir régulièrement des femmes qui effectuent de longs déplacements pour subir un avortement médical ou chirurgical.

Nous avons des femmes venues d'aussi loin que Thompson, Le Pas, Flin Flon, Norway House, Swan River : donc le Nord est vraiment la région où il y a le plus de défis. Nadine Sookermany, directrice générale de la Clinique de santé des femmes de Winniopeg

« Les trois endroits proposant des avortements sont situés dans le sud de la province. »

Jusqu'à présent, 20 personnes originaires du nord du Manitoba ont pris rendez-vous pour un avortement à la Clinique de santé des femmes de Winnipeg, mais ne se sont pas présentées. Ce nombre était de 27 en 2017.

Nadine Sookermany veut rester prudente, mais confie qu'elle entend souvent parler d'obstacles empêchant les habitants des communautés du Nord de se rendre à Winnipeg pour une procédure.

« Je ne pense pas que nous soyons le seul lieu à voir des gens venir de partout dans la province. C'est la seule option pour beaucoup », observe-t-elle.

Le Centre des sciences de la santé, hôpital principal de Winnipeg Photo : Google StreetView

Le président de l'association Pharmacists Manitoba, qui regroupe les pharmaciens de la province, Barret Procyshyn, estime que le nombre restreint d'ordonnances de Mifegymiso administrées par ses collègues démontre un problème.

Selon lui, les médecins n'ont peut-être pas la formation adéquate ou ne sont pas disposés à la prescrire, en raison de leurs convictions personnelles quant à la procédure ou au prix du médicament.

Un pharmacien doit cependant voir une ordonnance avant de délivrer Mifegymiso.

Statu quo chez la province

En dehors des trois cliniques citées précédemment, le médicament Mifegymiso n'est pas gratuit au Manitoba. Bien qu'il soit devenu admissible au titre de l’assurance-médicaments, les patients devront tout de même payer de leur poche s’ils ne respectent pas leur franchise du régime d’assurance-médicaments pour l’année ou ne bénéficient pas de l’Aide à l’emploi et au revenu.

La province dit avoir examiné le financement et l'accès à Mifegymiso deux fois cette année, et ne pas avoir reçu de plaintes concernant l'accès à la pilule de la part des cliniciens, offices régionaux de santé ou du public, a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un courriel.

La province assure qu'elle continuera de surveiller l'accès au médicament à l'avenir.

Depuis sa mise en service en 2017, 558 femmes ont bénéficié d'un accès entièrement financé à Mifeygmiso : la pilule a été administrée gratuitement à 293 patientes de la Clinique pour les femmes de Winnipeg, 238 patientes du Centre des Sciences de la Santé et 27 patientes de l'hôpital de Brandon.

Avec des informations d'Ian Froese et Kelly Malone