Le magasin Mino-Maskihki Cannabis Dispensary est ouvert aux membres de la communauté et aux personnes consommant du cannabis médicinal. Il sera accessible au grand public mercredi.

Le ministre de la Justice, Don Morgan, rappelle que le gouvernement fédéral a donné à chaque province la responsabilité de créer et de mettre en oeuvre des règles pour la vente de cannabis, ce qui inclut les Premières Nations.

J'exhorte la Première Nation Muscowpetung de cesser la vente de cannabis. Don Morgan, ministre de la Justice

« Si quelqu’un créait un magasin de revente de cannabis sans permis provincial, ce ne serait pas légal, ce ne serait pas autorisé », a déclaré M. Morgan.

Selon Don Morgan, de nouveaux permis devraient probablement être disponibles dans les prochains mois. Il a dit que toute personne voulant ouvrir un magasin, dont la Première Nation Muscowpetung, devrait faire une demande pour une permis plutôt que de nuire à sa réputation en ouvrant un magasin illégal.

Le ministère de la Justice laissera la Régie des alcools et des jeux de hasard de la province (SLGA) décider comment gérer ce magasin. « Je ne veux pas que cela devienne un problème d’application de la loi », ajoute le ministre.

Dans un communiqué, la Première Nation Muscowpetung a déclaré qu’en attendant, elle aimerait que le Canada réponde à sa demande « de s’asseoir, dans l’esprit de réconciliation, et de négocier la compétence des Premières Nations sur le cannabis ».

Une réglementation du cannabis créée sur mesure

La Première Nation a adopté sa propre réglementation le 12 novembre, indique le communiqué. Un porte-parole ajoute que 86 % des membres ont voté pour le règlement.

Le 6 novembre, une lettre du chef Anthony Cappo demandant aux membres de la communauté de voter pour le règlement s’appuyait sur des éléments des traités autochtones pour justifier la démarche. La lettre mentionnait qu'à travers les traités, « les dirigeants élus comprennent qu’en tant que nation souveraine selon les traités, Muscowpetung a l’autorité de réglementer l’usage et la vente de cannabis au sein de sa Nation. »

M.Cappo a précisé que les dirigeants de la Première Nation ont consulté les aînés et l‘équipe juridique pour « s’assurer que cette initiative a les arguments légaux les plus forts possible. »

Favoriser le soin et le développement économique

La lettre explique que le règlement garantit l’accessibilité au cannabis et la consommation responsable et sécuritaire, autant pour le cannabis récréatif que médicinal.

La Première Nation dit qu’elle se servira du cannabis pour « mettre en oeuvre des projets avantageux pour la communauté. » Elle utilisera les découvertes les plus récentes pour identifier ses vertus curatives, notamment en matière de santé mentale, de gestion du diabète et des traitements contre le cancer.

La recherche montre que les dépendances sont liées aux traumatismes de l’enfance. Anthony Cappo, chef de la Première Nation Muscowpetung

M.Cappo affirme que le cannabis peut être utilisé comme un médicament. Il pourrait soigner les traumatismes de longue date liés aux dépendances que la communauté a endurés, et qui pourraient provenir de l’époque des pensionnats autochtones.

« L’histoire de notre peuple et l’héritage du gouvernement imposé par les pensionnats autochtones sont remplis de traumatismes et de leurs conséquences », a écrit le chef.

Selon lui, la vente de cannabis permettrait aussi de développer l’économie de la Première Nation, notamment en créant de nouveaux emplois. Elle pourrait aussi permettre d’injecter de l’argent dans des programmes qui ont du financement insuffisant, tels que la santé mentale ou la planification pour les jeunes et les aînés.