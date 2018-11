En conférence de presse mardi, le chef de la police, Al Frederick, a indiqué que les quatre personnes étaient toutes des hommes, âgés de 20 à 50 ans.

Il a précisé que les surdoses se sont produites dans différents quartiers de la ville, mais aucune dans la rue.

Trois types de drogues auraient été utilisés, mais il ne s'agit pas de substance de mauvaise qualité, a-t-il également expliqué.

Le chef Frederick a par ailleurs admis que le nombre d'appels à la police concernant les surdoses avait augmenté de façon spectaculaire depuis cinq ans.

L'année dernière, 36 personnes sont mortes dans ces circonstances dans la région de Windsor-Essex. Il y a eu huit décès au cours des trois premiers mois de cette année seulement.

Le maire pas convaincu par un site de prévention des surdoses

Depuis l'annonce de ces nouveaux décès, le Bureau de santé publique de Windsor-Essex appelle à nouveau à la création d'un site de prévention des surdoses dans la région.

Une demande que le maire de Windsor n'est pas encore prêt à faire.

Drew Dilkens se dit attristé par ces morts, mais il souligne que leurs circonstances changent la perception que le public a des dépendances.

Il ne s'agissait pas de personne qui traînaient dans la rue ou les ruelles, mais qui venaient de tous les coins de la ville , constate-t-il.

Il explique par ailleurs que la dépendance est une maladie complexe et que ces décès et l'idée selon laquelle la ville pourrait bénéficier d'un site de prévention des surdoses ne sont pas nécessairement rationnellement liés .

Il ajoute qu'il s'est entretenu avec le maire de Vancouver qui lui a confirmé que beaucoup de personnes qui font des surdoses ne sont pas des sans-abri et meurent dans des résidences privées.

En attendant que les pouvoirs publics bougent dans ce dossier, des organismes communautaires ont sur pied un projet-pilote de six mois. Une camionnette sillonnera les rues de la municipalité à la rencontre des personnes touchées par l'itinérance, la toxicomanie et la maladie mentale, afin de les mettre en contact avec des services et des soins.